Lupul prezidenţial

De câte ori preşedintele Băsescu trebuie scos din mocirla Puterii, ca să nu se înece în mâlul în care s-a afundat de-a binelea, maşina de propagandă a PD-L se pune în mişcare. Ca la Congres, apar pe scena pedelistă reprezentanţii tuturor claselor sociale, în frunte cu proletariatul de dreapta, repartizaţi echitabil pentru a lua cuvântul. După secvenţa scandaloasă cu puştiul căruia i-a dat un dos de labă peste faţă, s-au îngrămădit să-i ia apărarea chiar şi cascadorii râsului! Fără nicio expertiză prealabilă, tot felul de neaveniţi s-au grăbit să decreteze că povestea incredibilă a dosului de labă prezidenţială este “un trucaj ordinar”! Dincolo de aceste concluzii, explicaţiile nocturne ale lui Traian Băsescu au fost de-a dreptul lamentabile. Prins asupra faptului în studioul postului de televiziune “Realitatea”, domnia sa s-a pierdut cu firea, bâlbâindu-se în explicaţii nesigure. După câteva ore, timp în care consilierii săi i-au făcut frecţie la piciorul său de lemn, ne-a liniştit cum că domnia sa nu a lovit niciodată un copil. Bun, dar de ce nu a spus chestia asta dintr-o suflare la “Realitatea”? Când ştii că nu te caracterizează un anume comportament şi că nu este în firea ta să comiţi o anumită faptă, nu ai de ce să stai pe gânduri când trebuie să oferi o explicaţie scurtă şi la obiect. Cum reacţionează un individ care este făcut alcoolist cu toate că el nu a băut niciodată sau, mă rog, fiind bolnav, nu mai bea de ani? Vă spun eu, sare ca ars, poate chiar în gâtul interlocutorului său. Domnul Băsescu nu s-a arătat a fi revoltat de proba care i-a fost prezentată. Dimpotrivă, am văzut cu toţii cum s-a schimbat la faţă şi s-a înmuiat pe scaun. În subconştientul său a realizat imediat că e groasă rău de tot, drept care, strâns bine cu uşa de moderatorul emisiunii, a cerut un timp de gândire. Ca să nu se creeze o stare de profundă derută, maşina de propagandă a PD-L şi-a împins avocaţii din oficiu pe scenă. Ca atare, toţi cei care au îndrăznit să prezinte opiniei publice acest caz strigător la cer au fost făcuţi muci, inclusiv puştiul, astăzi, cu patru ani mai mare, şi rudele lui. Mocirla Puterii colcăie de tot felul de vietăţi politice, unele dintre ele greu de identificat şi de definit. Arma lor este ipocrizia. Indiferent de faptele comise de preşedinte, vietăţile cu pricina au datoria de onoare de a-l transforma pe preşedinte în Alba ca Zăpada. În acest context, orice critică adusă conducătorului iubit este un trucaj! Toţi cei care îl critică sunt nişte defăimători de profesie etc. Băsescu spune şi el că dosul său de labă este un trucaj, dar ţine să menţioneze că puştiul râde şi nu plânge. Declaraţia celui altoit, care a spus că l-a durut sufletul după ce a fost lovit, ar fi trebuit să-l determine pe domnul preşedinte să-şi ceară scuze, pentru că, desigur, la noi, demisia nu se poartă nici după ce trenurile deraiază în serie. Vietăţile care mişună prin mlaştina Puterii au o singură misiune - deturnarea adevărului. Oare cei aflaţi în solda lui Băsescu au copii? Cum ar reacţiona dacă odraslele lor ar fi luate la şuturi de un individ recalcitrant, fie el şi preşedintele României?! După o astfel de întâmplare nefericită, cum să mai crezi în gesturile părinteşti ale celui mai iubit fiu al poporului? Mă refer la scenele în care se repede ca un uliu să ia în braţe câte un copil care îi iese în cale în timpul vizitelor sale de lucru. Dacă episodul de la Ploieşti este real, şi nu văd de ce nu ar fi, ar trebui să-i punem pe cei mici la adăpost. Prezidentul a început să semene foarte mult cu lupul din “Capra cu trei iezi”. De câte ori are un interes electoral, îşi schimbă blana.