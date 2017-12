Lupu-şi schimbă părul, PD-L-ul ba!

Liniştea în Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a fost mult mai scurtă decît se aştepta. Chiar dacă, la nivel naţional, PSD şi PD-L reuşesc să pună în mişcare rotiţele coaliţiei, la nivel local, reprezentanţii PD-L par să nu dorească acest lucru. Deşi PSD este majoritar în CJC şi ar fi putut ignora pretenţiile PD-L, totuşi, conducerea CJC a luat în calcul şi chiar a acceptat propunerile venite de la reprezentanţii PD-L. Şi pentru că PSD le-a oferit degetul salvator, pedeliştii s-au trezit, în şedinţa CJC de ieri, că vor toată mîna. Mai exact, este vorba de un nou scandal pornit de consilierii judeţeni PD-L. La începerea şedinţei, liderul grupului PD-L din Consiliu, Adrian Gheorghiţă, a propus introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărîre privind înfiinţarea serviciului de evidenţă a populaţiei în comuna Valu lui Traian. Gheorghiţă a precizat că la nivelul comunei Valu lui Traian au fost obţinute toate avizele necesare, s-au găsit chiar şi sediu şi angajaţi pentru acest serviciu, fiind nevoie doar de hotărîrea de consiliu. Însă Adrian Gheorghiţă a uitat să obţină avizele necesare de la comisiile de specialitate, deşi, susţine el, acest proiect de hotărîre a mai fost propus de două ori. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a explicat că acest proiect de hotărîre trebuie să treacă prin toate comisiile de specialitate şi apoi să fie trecut pe ordinea de zi. „După descentralizarea acestui serviciu, CJC a făcut importante investiţii pentru dezvoltarea lui. Pentru că sumele folosite pentru dotarea unui astfel de serviciu sînt destul de mari şi nu toate localităţile dispun de aceşti bani, am decis la nivelul CJC să concentrăm toate comunele în jurul marilor oraşe, unde să existe un serviciu de evidenţă a populaţiei. După cum ştiţi, comunele din judeţul Constanţa sînt şi aşa destul de sărace şi cred că împovărarea cu un astfel de serviciu ar îngreuna şi mai mult bugetul. Trecînd peste faptul că acestă propunere nu a fost în comisiile de specialitate, eu nu sînt de acord cu acest proiect din raţiuni pur economice“, a declarat Constantinescu. Propunerea lui Adrian Gheorghiţă, de introducere a acestui proiect pe ordinea de zi, a fost respinsă cu majoritate de voturi.

Consilierii pedelişti împotriva proiectelor pentru judeţ

Frustrarea pedelistă nu s-a terminat odată cu respingerea acestui proiect. După validarea noului consilier judeţean de la PD-L, Dionisie Culeţu, care i-a luat locul proaspătului demisionar Ion Popescu, acelaşi Adrian Gheorghiţă s-a arătat nemulţumit de modul cum au fost reconstituite comisiile de specialitate. După cum se ştie, PD-L are, în prezent, opt consilieri validaţi din nouă aleşi, CJC aflîndu-se încă în litigiu cu Gheorghiţă Corbu, al nouălea consilier judeţean PD-L. Potrivit algoritmului, PD-L ar fi avut 10 posturi în comisiile de specialitate. Pentru a evita orice fel de conflicte politice, conducerea CJC a solicitat în scris partidelor ce compun CJC să prezinte propunerile cu nume pentru comisiile de specialitate. Aceste propuneri au fost trransmise şi apoi trecute în proiectul de hotărîre suspus ieri aprobării. Cum, la PD-L, stînga nu ştie ce face dreapta şi fiecare membru face ce îl taie capul, liderul grupului PD-L din CJC, Adrian Gheorghiţă, s-a trezit să conteste această hotărîre şi să acuze conducerea CJC că nu respectă legea şi nu ţine cont de propunerile făcute. Vicepreşedintele CJC, Cristinel Dragomir, a declarat că toate propunerile făcute de conducerile celor două partide au fost respectate întocmai. „Nu ştiu ce dotiţi să spuneţi acum, dar nu cred că este cazul să acuzaţi conducerea CJC că nu vă respectă. Am în faţă propunerile făcute de PD-L Constanţa, document semnat de preşedintele Mircea Banias. De asemenea, am în faţă hotărîrea de reconstituire a comisiilor de specialitate şi observ că solicitările PD-L sînt respectate ad-literam. Nu înţeleg ce contestaţi. Într-adevăr, există o comisie unde nu aveţi un consilier desemnat, pentru că, în prezent, Gheorghiţă Corbu nu este validat ca şi consilier. În momentul cînd se va termina procesul, locul în comisia respectivă va fi ocupat de consilierul respectiv. Pînă atunci, locul nu este ocupat de vreun reprezentant de la alt partid“, a explicat Cristinel Dragomir. Deranjat de atitudinea consilierului de la PD-L, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat că nu este cazul să se politizeze excesiv şedinţele Consiliului, supunînd aprobării consilierilor proeictul respectiv, care, în final, a trecut cu 20 de voturi pentru şi 14 abţineri, alături de PD-L abţinîndu-se şi PNL, deşi, în prealabil, afirmau că propunerile lor au fost respectate. Din acel moment, consilierii PD-L şi cei ai PNL au decis să se abţină şi chiar să voteze împotrivă la anumite proiecte. Două dintre proiectele la care consilierii PD-L şi PNL s-au abţinut, dar fără succes, s-au referit la trecerea unor terenuri din proprietatea statului în proprietatea CJC şi trecerea Palatului Administrativ Constanţa din administrarea instituţiei Prefectului în administrarea CJC. Referitor la primul proiect, preşedintele CJC le-a reamintit liberalilor care s-au abţinut că este o hotărîre de Guvern propusă de premierul Tăriceanu la sfîrşitul anului 2008. În ciuda opoziţiei celor două partide, toate proiectele de hotărîre au fost aprobate ieri de CJC.