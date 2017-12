Lustragiul politic a devenit un personaj extrem de curtat şi de util. În materie de popularitate, a urcat în toate topurile fardate şi nefardate, fiind la concurenţă cu marile noastre personalităţi parşive din politică. Cînd vorbesc despre lustragiul adevărat, mă refer la modelul vechi şi nu la tehnicile moderne de curăţat şi lustruit pantofii. Pe vremuri, cu o băncuţă în faţă, lustragiul completa armonios peisajul arhaic al tîrgurilor de provincie. Era o prezenţă statornică în gări şi autogări. Lustragiul despre care vorbesc era un om paşnic şi simpatic. El nu are nicio legătură cu lustragiul din politică. Ca să cîştige un vot în plus, politicianul este în stare să facă pantofii alegătorilor. De cîteva zile, s-a mutat în colegiul în care candidează. Şi-a tras băncuţă, perii mari, creme de ghete şi vopseluri. La concurenţă cu mopul, lustragiul politic stă toată ziua în patru labe. E ca un detector de praf. Lustruim pantofi, cizmeeeeee şi sandaleeeee… Cum trece un alegător, se agaţă de picioarele lui. Facem un lustru mic? Îşi scuipă în palme şi se apucă iute şi conştiincios de treabă. Să-l vedeţi cum trage el, mititelul, de limba pantofului, doar, doar s-o potrivi cu a lui! Politicianul din această speţă depune eforturi disperate să fie egalul nostru. Măcar în perioada celor două luni de zile care au mai rămas pînă la alegeri! Ca să fie sigur de victorie, şi-a fixat o normă. Dumnealui este adeptul campaniei din “uşă în uşă”. Cred că s-a înţeles. Merge din uşă în uşă şi face pantofii. Sînt partide care au inclus în echipa de campanie foarte mulţi lustragii. Cu toate acestea, la acest capitol, se simt efectele unei acute crize de cadre. Sînt mai mulţi mînuitori cu mopul decît lustragii. Spun unii că mopul reprezintă totuşi o formă elevată de a trage electoratul în piept. Lustragiul, ce-i drept, trebuie să coboare la munca de jos. La cărbuni. Stimaţi cetăţeni, dacă simţiţi că sînteţi agăţat de picioare, nu vă speriaţi. Cu siguranţă, vă spun eu, este un lustragiu politic dornic să-şi depăşească norma. Faţă de modelul vechi de lustragiu, politicianul de această factură nu are probleme cu nivelul de trai, cu toate că se plînge tot timpul că curg zdrenţele după el. Parcurgem o perioadă în care lustragiii domină viaţa politică pînă la cel mai înalt nivel. Cînd scuipă pe pantofi, pentru a le da lustru, au ceva proletar în ei. Parcă îi auzi suduind “Grijania cui te-a făcut”. Lustragiul nu refuză ciubucul, dar îl vrea exprimat în vot. El speră ca gestul său să fie contabilizat pozitiv. Visează să audă comentarii de genul: ”Eu l-am votat pe ăla pentru că ne face şi pantofii!” În viaţa noastră politică, printre atîţia parveniţi şi lichele, sînt fel şi fel de lustragii. Unii s-au specializat în lustruirea balustradelor din Parlament. O fac cu adresă şi cap, aşteptînd momentul în care cei 322 de parlamentari şi-ar putea rupe gîtul în timp ce se dau pe balustrade ca nişte copii zevzeci. S-au umplut colegiile de lustragii! Şi, staţi puţin, încă nu au intrat în luptă independenţii! Lustruim programe şi doctrine politice cu cearăăăăă! Lustragiul politic este inventiv. Cît timp abordează mersul piticului, pentru a impresiona poporul, îşi face fel şi fel de calcule meschine. Dacă iese parlamentar, abia aşteaptă să şteargă cu noi pe jos! La idealuri, seamănă foarte mult cu agitatorul cu mopul…