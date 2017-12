Lustraţi cimitirele!

În urmă cu câteva zile, o Poliţie Rutieră trezită parcă din hibernare a fugărit cu maşina un bezmetic, prin tot oraşul. Văzuseră ei, \"oamenii Legii\", că n-are centura de siguranţă pusă peste burtă. Dacă ar fi mers pe contrasens, pe străduţele cu sens unic de la Stadion sau din alte părţi din oraş, sau ar fi făcut raliu în zig-zag pe bulevarde, cum se întâmplă zilnic, nu păţea nici pe dracu\'. Când l-au prins, după ce tembelul s-a oprit cu bemveul într-un stâlp, au constatat că n-are nici permis de conducere. Mai interesant mi se pare că, verificând antecedentele penale ale individului, s-a constatat că, în urmă cu numai doi ani, fusese arestat şi condamnat pentru clonare de carduri bancare. O infracţiune destul de gravă, care pune în pericol nu numai veniturile şi economiiile unor persoane fizice, dar şi un sistem întreg de plăţi şi bancar informatic. Şi-atunci, dacă a fost condamnat: ce căuta infractorul ăsta liber, pe stradă?! Cât i-au dat, un an-doi, cu suspendare?!?

O să ziceţi: ce legătură are asta cu lustraţia? Are. Lustraţia înseamnă protejarea, prin izolare - într-o formă sau alta - a societăţii, de nişte elemente indezirabile, pentru o anumită perioadă. Puşcăria este o formă de lustraţie, mai severă, pentru anumite individualităţi periculoase pentru respectiva societate. Or, despre ce lustraţie politică se poate vorbi, când a noastră societate nu-i în stare, prin Justiţie, să se protejeze de elemente infracţionale mult mai uşor detectabile? Pe cine să mai lustrezi, după 22 de ani?! Dacă respectivii nomenclaturişti sau securişti erau, la 1989, în puterea vârstei, acum trebuie să bată spre şaptezeci de anişori, din contigentul lui tataia Iliescu. Cine mai numeşte asemenea dinozauri în funcţii de conducere?! Pentru că - nota bene! - dacă vor fi aleşi de popor, prin vot, chiar şi la vârsta asta, au voie, conform aceleiaşi legi strâmbe!? Douăzeci de ani nu s-a reuşit votarea unui Cod Penal mai acătării, care să-i ţină în puşcării pe criminalii cu bolizi, traficanţii de droguri, violatori, falsificatorii de bani şi carduri bancare. Acum, s-a votat o tâmpenie, care să-i ţină pe pensionari în afara posturilor de miniştri!? Şi pe nomenclaturiştii şi securiştii morţi, din cimitire, care zeci de ani, după Revoluţie, au încasat pensii astronomice. Aferim!