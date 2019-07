Lustre, candelabre sau spoturi? Iată ce să alegi pentru iluminarea casei tale!

Dat fiind faptul că are un rol esențial în asigurarea atmosferei din orice spațiu interior, iluminatul a devenit instrumentul principal în decorarea caselor și apartamentelor. Spre deosebire de deceniile trecute, amenajările moderne utilizează surse de lumină după principiul iluminatului diferențiat, astfel încât se observă folosirea mai multor tipuri de corpuri de iluminat (plafoniere, aplice, lustre, lampadare, veioze, etc) în fiecare încăpere, în funcție de necesitățile prezentate și de activitățile desfășurate acolo.

Dacă iluminatul general se realizează, de exemplu, prin intermediul unei lustre și presupune ca lumina să fie dispersată uniform în întreaga cameră, iluminatul direcționat asigură o concentrare luminoasă asupra unei anumite zone, fiind util într-o activitate specifică. În plus, se poate recurge și la un iluminat de atmosferă, însă rareori acesta se realizează cu ajutorul unei lustre.

Direcția luminii

În funcție de direcția fasciculului luminos, putem recurge la folosirea iluminatului direct sau indirect, fiecare cu beneficiile și dezavantajelle sale. Iluminatul direct presupune, evident, iluminarea directă a unei suprafețe (sursa de iluminat, adica becul lustrei - in cazul discutat, in abajur sau nu , este vizibil din orice punct al camerei). Metoda indirectă de iluminare (folosita cu succes in cazul corpurilor de iluminat cu LED), în schimb, presupune fie o suprafață care reflectă uniform lumina în spațiul camerei, fie un corp de iluminat construit cu iluminare indirecta, iar efectul de contrast va fi estompat simțitor. Astfel, se va putea obține un efect optic de lărgire a spațiului, dat fiind faptul că limitele nu vor mai fi perfect conturate.

Dacă exemplul elocvent al iluminării directe este folosirea unei lustre in sensul clasic al termenului, iluminatul indirect poate fi obținut prin realizarea unei scafe în zona de întâlnire a pereților cu plafonul încăperii. Sursa de lumină este ascunsă, iar fasciculele luminoase reflectate de tavan vor putea fi cu atât mai "de efect" dacă tavanul este colorat.

Camera de zi

Dat fiind faptul că acest spațiu găzduiește o sumedenie de activități diverse (vizionarea filmelor, servirea mesei, loc de conversație sau chiar spațiu de lucru), va fi necesară și alegerea tipurilor de iluminat în funcție de aceste activități.

Multe dintre livingurile moderne sunt amenajate folosind scafe în jurul plafonului, în loc de clasicele lustre sau candelabre, iar iluminatul general indirect este completat cu succes de un iluminat localizat eficient. Astfel, camera de zi modernă poate cuprinde lampadare, spoturi, aplice sau chiar veioze poziționate pe o măsuță de citit sau pe un raft al bibliotecii.

Una dintre marile provocări ale folosirii mai multor corpuri de iluminat este asigurarea că lumina oferită nu deranjează ochiul, astfel încât trebuie să acorzi o atenție sporită orientării corecte a fasciculelor luminoase. De exemplu, locul de luat masa poate fi "pus în scenă" cu ajutorul unui pendul cu înălțime reglabilă care să nu coincidă cu funcționarea lustrei și care să fie montat la o înălțime de circa 80 de centimetri deasupra mesei.

Bucătăria

Montarea unei simple lustre nu va fi nici pe departe suficientă în bucătărie, mai ales dacă îți place să gătești sau să iei masa în această încăpere. Astfel, va trebui să asiguri posibilitatea de realizare a tuturor activităților culinare confortabil și în siguranță. Pentru aceasta, probabil vei avea nevoie de unul sau două corpuri de iluminat suspendate și câteva spoturi (sau o bandă LED) montate deasupra blatului de lucru. În plus, culoarea luminii va trebui să fie cât mai apropiată de cea naturală, astfel încât să poți aprecia corect fiecare detaliu de textură și culoare al mâncării pe care o prepari.

Dormitorul

Lustrele elegante, dotate cu becuri cu lumină caldă și controlate de variatoare de tensiune, împreună cu două aplice situate deasupra patului, pot contribui cu succes la obținerea unei atmosfere relaxante și cochete în dormitor. În plus, modelele de lustre care oferă o lumina difuză sunt cele cu abajur textil, iar majoritatea colecțiilor cuprind, pe lângă lustre, și aplice sau veioze de noptieră cu același design.