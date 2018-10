Lux accesibil –noua colectie de tricotaje Sense

Pentru noul sezon, brandul romanesc Sense propune o colectie speciala in care tricotajele premium sunt atuurile esentiale ale liniei cu aer casual-chic. Piesele cu look feminin au un design elaborat si frapeaza fie prin mixul de culori, croiala atipica sau prin elemente decorative inserate. Mixul de modele creat de designerul Andreea Tincu se adapteaza perfect unei garderobe actuale care mizeaza pe calitatea produselor si pe valente timeless.

Casmirul este vedeta incontestabila a colectei si are capacitatea de a transforma un item simplu intr-o piesa de top prin calitatile sale termice si estetice. Astfel, puloverele lejere, salurile loose si cardiganele din casmir sunt duse intr.o directie de lux.

Cardiganul lung poate fi alternativa relaxata a sacoului clasic, fiind in acelasi timp casual si elegant. Propunerea designerlui Andreea Tincu este sa porti un cardigan uni impreuna cu o bluza imprimata si o fusta intr-o culoare intensa, din cromatica bluzei. In colectia Sense sunt deja foarte multe variante de printuri dar si piese uni, astfel incat poti sa iti achizitionezi mai multe modele, pe care sa le combini pentru a obtine look-uri diferite.

Cardiganul –sal este o propunere indrazneata care se pliaza atat unui stil nonconformist prin asimetrie cat si unuia clasic sau office pentru ca poate fi purtat facil si ca un fular supersize. Compozitia este merinos, casmir, viscoza si microfibra, ceea ce asigura o textura usoara si asigura un confort termic ridicat.

Rochiile tricotate jacquard sunt cele mai apreciate in acest sezon pentru calitatile sale versatile. Nuantele de mov regal, verde intens, lila pastelat, rosu tonic sau clasica combinatie de alb/negru – sunt cele care primeaza in aceasta linie ultrafeminina. Intarsiile cu motive decorative sau geometrice dau o alura elaborata acestor piese usor de purtat.

Puloverele simple se pliaza perfect pentru un outfit business daca se alatura unor fuste pencil sau unei perechi de pataloni din stofa. Modelele de pulovere care au diferite modele inserate sau au o textura elaborata se pot mixa cu jeansi si botine pentru un look autumnal fresh.

Casmirul provine din stratul care creste sub primul strat superficial variabila de par al caprei de munte Hyrcus. Acest par este numit si duvet, are o lungime care variază între doi si sase centimetri şi are o extraordinara capacitate de a izola termic atat de cald cat si de frig. Intretinerea unei piese din casmir este una speciala, ideal este sa o speli manual cu apa rece si sa adaugi un balsam special pentru lana, iar scamele trebuie delicat curatate cu un aparat special.

Tricotajele Sense sunt realizate in fabrica Smirodava, un nume cu traditie in industria textila romaneasca, cu o activitate neintrerupta de peste 40 de ani. Utilata cu masini Stoll de ultima generatie, Smirodava reprezinta o garantie a calitatii. Iti vor placea finisajele elaborate, tiparele excelente si firele importate din Italia sau Germania.

Descopera intreaga colectie Sense in reteaua nationala de magazine sau urmareste noutatile pe www.fashionsense.ro si fii mandra ca porti un produs romanesc de calitate!

In Constanta magazinul Sense este situat pe Bd.Tomis 108 (langa Sala Sporturilor).