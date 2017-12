Lux de şase stele la bordul pasagerului “Crystal Serenty”

Nava de pasageri “Crystal Serenty”, sub pavilion Bahama, a acostat în Portul Constanţa, la Terminalul de pasageri sîmbătă dimineaţă. Printre primele persoane care au coborît s-au numărat zece români, care de mai bine de trei ani lucrează pe pasagere de lux. “Nu am plecat decît de o lună din ţară şi îmi este deja dor. Sînt din Constanţa şi chiar dacă stăm doar pînă după-amiază voi profita din plin de timpul pe care îl pot petrece cu rudele şi prietenii. De altfel, la bord se află şi prietena mea, care este tot din Constanţa”, a spus Adrian Cosma, unul dintre românii care lucrează la bordul navei. Fie că sînt ospătari sau vînzători la magazinele de lux de pe navă, românii spun că nu vor să renunţe la viaţa pe mare. “Este greu, însă acesta este singurul mod în care pot face bani într-un timp scurt. Sînt din Deva şi toată familia mea a venit, chiar şi pentru cîteva ore, la Constanţa, ca să petrecem puţin timp împreună”, a spus Eddie Jakab, ospătar român pe nava Crystal Serenity. Nava, încadrată la categoria şase stele, a ajuns pentru prima dată în Portul Constanţa şi are la bord aproape 1.000 de turişti, majoritatea americani. “Foarte mulţi sînt în vîrstă, peste 50 de ani. Majoritatea sînt americani, însă sînt şi britanici, brazilieni, australieni şi evrei. Nu avem voie să vorbim depsre bacşisuri, dar toţi cei care călătoresc cu acest pasager sînt oameni foarte bogaţi”, a spus Adrian Cosma. Într-adevăr, nu oricine îşi permite o astfel de croazieră, ţinînd cont de preţul extrem de piperat la care poate ajunge o călătorie la bordul navei “Crystal Serenity”: 100.000 de dolari pentru un cuplu. Cea mai ieftină excursie, însă, pentru două persoane, ajunge la 10.000 de dolari.

Pasagerul, construit în 2003 şi considerat una dintre cele mai mari nave din lume din această clasă are 13 punţi, 15 baruri, piscine, jacuzzi, magazine de lux, sală de cinema, sală de spectacole, restaurante şi cazino. Pasagerii spun că se simt excelent la bordul navei, mai ales că vaporul de dimensiuni impresionante seamănă cu un oraş plutitor. “Avem la bord tot ceea ce ne putem dori. Este ca un oraş. Îţi trebuie ceva timp ca să poţi să vezi toate punţile. Nu se poate să te plictiseşti la bordul unui asemenea vas”, a spus Johanna Stilmann, una dintre pasagere. După ce au vizitat Grecia şi Turcia, pasagerii au avut ocazia să vadă o parte dintre frumuseţile oraşului Constanţa sau să petreacă cîteva ore în Delta Dunării. “Nu ştiu mai nimic despre România. M-am bucurat cînd am văzut că facem o escală în Constanţa şi am căutat pe internet cîteva date despre acest oraş”, a spus Michael May, unul dintre pasageri. Sîmbătă după amiază, în jurul orei 17:00, nava de croazieră “Crystal Serenity” a ridicat ancora şi a plecat spre Odessa. Pînă la sfîrşitul anului mai sînt aşteptate să sosească în Terminalul de pasageri al portului Constanţa alte cinci nave de pasageri de dimensiuni mari, sub pavilion italian, olandez şi grecesc.