Luxoasa navă „Silver Spirit”, pentru prima dată la Constanţa

Portul Constanţa a fost, ieri, gazdă pentru una dintre cele mai luxoase ambarcaţiuni care a ajuns vreodată în oraşul de la malul Mării Negre - „Silver Spirit”, ce aparţine companiei „Silversea”. Pentru Constanţa, prezenţa „Silver Spirit” este o premieră, cu atât mai mult cu cât nava a fost construită anul trecut şi a fost lansată la apă în decembrie 2009. Potrivit reprezentantului agentului navei Phoenix Shipping&Trading, Constantin Şoimu, ambarcaţiunea catalogată la şase stele, care se află pentru prima dată în Portul Constanţa, după „Silver Wind”, ce aparţine aceleiaşi companii, are la bord 417 turişti, majoritatea americani, la care se adaugă şi 376 de membri ai echipajului, printre care se află şi opt români care au diferite funcţii pe navă. Nava vine de la Nessebar (Bulgaria) şi se îndreaptă către Yalta (Ucraina). „Silver Spirit măsoară 196 de metri lungime şi se încadrează între navele de mărime medie care au ajuns în Portul Constanţa. Printre cele mai mari nave maritime şi cele mai luxoase din lume se numără „Queen Mary”, care măsoară 315 metri lungime”, a declarat Şoimu. Au fost zvonuri potrivit cărora „Queen Mary” ar fi avut inclus şi Portul Constanţa într-unul dintre itinerariile pe care le efectuează, dar din cauza faptului că are dimensiuni foarte mari nu a putut trece de strâmtoarea Bosfor, care permite doar trecerea navelor de maximum 300 de metri lungime. Revenind la „Silver Spirit”, deşi, conform standardelor, ar putea ambarca mai mulţi pasageri, nava a fost proiectată să primească la bord doar 540 de turişti. 80% din cabinele navei sunt dotate cu terase mobilate cu teak. “Silver Spirit” dispune de o largă varietate de opţiuni de luat masa la bord: The Restaurant (sala principală de luat masa), Saletta, La Terrazza (cafenea interioară / exterioară), Pool Grillé, plus posibilitatea de a lua masa în cabină 24 de ore din 24.