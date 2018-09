M. Britanie se axează pe atragerea de lucrători de înaltă calificare, dar fără tratament preferenţial?!

Premierul britanic Theresa May şi miniştrii săi au convenit ca sistemul de imigrare post-Brexit să se axeze pe atragerea de lucrători cu înaltă calificare şi să nu acorde un tratament preferenţial cetăţenilor Uniunii Europene, scrie presa britanică de marţi, preluată de Reuters. Acordul de principiu al cabinetului privind un sistem bazat pe calificări, nu pe naţionalitate, dă curs unei recomandări a Comitetului Consultativ privind Migraţia (MAC), un organism independent, care a fost sprijinit şi de Partidul Laburist. Răspunzând îngrijorărilor unor sectoare din economie, planul susţinut luni de cabinetul May va permite totuşi un acces limitat pentru muncitorii cu calificare redusă, afirmă presa.

Săptămâna trecută, comitetul consultativ a recomandat ca, după ieşirea ţării din UE, să se acorde prioritate imigranţilor înalt calificaţi, alarmând companiile din sectoarele cu mână de lucru slab calificată şi salarii scăzute. Conform raportului MAC, datele arată că imigranţii cu calificare înaltă au un impact pozitiv mai mare asupra productivităţii decât cei cu calificare scăzută. Raportul comitetului mai recomandă să nu fie acordat tratament preferenţial pentru lucrătorii din Uniunea Europeană.

Potrivit cotidianului Financial Times, chiar dacă miniştrii au susţinut propunerile comisiei consultative, ideea de nu a oferi tratament preferenţial lucrătorilor din UE s-ar putea modifica dacă Marea Britanie va încheia un acord comercial cu blocul comunitar. „Aceasta ar însemna un acord mai bun în privinţa imigraţiei, dar aceeaşi ofertă ar fi valabilă dacă am încheia acorduri comerciale cu alte ţări din lume”, a declarat o sursă citată de Financial Times. Cu şase luni înaintea Brexit-ului, Londra şi Bruxelles rămân pe poziţii divergente în privinţa viitoarei lor relaţii. Premierul May insistă pentru noi controale pentru cetăţenii UE doritori să lucreze în Marea Britanie.

Biroul prim-ministrului şi Ministerul de Interne nu au dorit să comenteze pe marginea informaţiilor apărute marţi în presă, însă Downing Street 10 a comunicat anterior că guvernul a convenit ca Marea Britanie să poată „introduce un nou sistem care să servească cel mai bine interesele Regatului Unit - inclusiv prin a contribui la creşterea productivităţii”.