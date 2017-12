Mașină a Poliției Locale, vandalizată

12:25:05 / 19 Ianuarie 2015

taxi

la city mall in statia de autobuz,la spital,sus,spre policlinica sau in fata la flori,la magazinul tomis in statia de autobuz,sunt aceleasi taxi-uri care ii sfideaza pe cei de buna credinta. POLITIA LOCALA ii protejeaza,la razii ii anunta,in restul ei fac 50 de curse in timp ce 'FRAIERII' stau la rand in statiile taxi special amenajate.