Mașină distrusă de un copac prăbușit

În comparație cu problemele care au fost întâmpinate în județ, în municipiul Constanța am putea spune că intemperia de vineri a fost mult mai indulgentă. Chiar dacă a plouat destul de mult la primele ore ale dimineții - 40 l/mp -, precipitațiile au căzut în mai multe ore, ceea ce a permis sistemului de canalizare să preia apele pluviale și să prevină inundarea străzilor în cea mai mare parte din oraș. În jurul prânzului, Inspectoratul de Protecție Civilă a intervenit, totuși, împreună cu echipaje ale RAJA și Pompierilor pentru a ajuta locuitorii a patru case în care a pătruns apa. Și subsolurile Grădiniței nr. 33 și Casei Speranței din Km 4-5 au fost inundate, după ce apa acumulată pe stradă nu a mai fost preluată în canalizare. De asemenea, a fost solicitată intervenția echipajelor pentru a ajuta proprietarii unui magazin din stațiunea Mamaia să scape de apa care le-a intrat nepoftită în clădire. Vântul a fost, însă, cel care a creat cele mai mari probleme în Constanța. Cei 90 km/h cu care a bătut au făcut ca șase copaci să nu reziste și să se prăbușească la pământ. Unul dintre ei și-a ales, însă, și o țintă. A căzut pe o mașină, distrugându-i plafonul. S-au mai rupt și câțiva copaci, astfel că angajații Serviciului Spații Verzi din cadrul Primăriei au fost nevoiți să intervină în zece cazuri. „Ne bucurăm că nu am avut probleme foarte mari, însă lansăm un nou apel către constănțeni să nu-și mai lase mașinile, în astfel de perioade, sub copaci ce ar putea să se rupă sau să cadă. Ne mai așteptăm la un val similar de vreme rea mâine (n.r. - sâmbătă), când sperăm să nu fie probleme deosebite“, a declarat șeful Inspectoratului de Protecție Civilă din cadrul Primăriei Constanța, comisarul-șef Ștefan Taran.