În Statele Unite, mașinile vor fi dotate cu dispozitive care monitorizează alcoolemia, împiedicându-i pe șoferii băuți să pornească motorul. Instalarea unor astfel de dispozitive ar putea preveni 85% dintre decesele legate de consumul de alcool pe drumurile din SUA, conform unei analize preluate de Reuters. Peste 15 ani, pe măsură ce mașinile care nu vor fi echipate cu alcoolmetre cu blocare de motor vor dispărea de pe drumurile publice, dispozitivele care monitorizează alcoolemia șoferilor în mașinile noi ar putea evita peste 59.000 de decese, peste 1,25 milioane de accidente fără victime și cheltuirea a 340 de miliarde dolari destinați acoperirii pagubelor, conchide un studiu publicat în American Journal of Public Health. Majoritatea șoferilor beți se urcă de aproximativ 80 de ori la volan înainte de a fi opriți de poliție, a indicat Patrick Carter, un doctor de la spitalul University of Michigan Health System. El și colegii săi au analizat documente privind accidentele rutiere și decesele provocate de acestea în SUA, pentru a determina câte ar fi putut fi evitate prin montarea — în mașinile noi — a unor dispozitive care detectează alcoolemia și previn ca șoferii care au exagerat cu alcoolul să pornească motorul mașinii. Ulterior, cercetătorii au estimat numărul de decese și pagubele care ar putea fi evitate în primul an în care toate autovehiculele noi comercializate ar dispune sisteme de screening. De asemenea, echipa de cercetători a presupus că ar dura 15 ani pentru modele mai vechi să fie înlocuite de vehicule noi. De-a lungul perioadei de implementare de 15 ani, alcoolmetrele cu blocarea motorului ar putea evita cheltuirea a aproximativ 343 miliarde de dolari, care ar acoperi decesele și pagubele cauzate de consumul de alcool la volan, estimează cercetătorii. Presupunând că un astfel de dispozitiv costă 400 dolari și este 100% exact, costul acestuia s-ar acoperi în trei ani, prin evitarea plătirii de daune.