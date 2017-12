“Mă bucur că niciun protestatar nu are niciun fel de problemă de sănătate”

Premierul Emil Boc, care ieri s-a prezentat la Spitalul Floreasca pentru a constata în ce stare se află unul dintre jandarmii răniţi în incidentele de sâmbătă din Capitală, a spus că, din punctul său de vedere, românii au dreptul să fie nemulţumiţi, că el îi înţelege pe fiecare, dar că soluţia nu este violenţa. “ (...) ştiu greutăţile prin care trec, dar în acelaşi timp, o spun cu toată convingerea, soluţia nu o reprezintă sub nicio formă violenţa sau pietre aruncate sau cărămizi, care ne pot pune în pericol viaţa”, a afirmat primul-ministru. Acelaşi premier s-a arătat bucuros „că niciun protestatar nu este înarmat şi nu are niciun fel de problemă de sănătate şi asta este bine”. Întrebat dacă va merge să vorbească cu protestatarii, Boc a spus: „Căile instituţionale de dialog vor fi întotdeauna menţinute de către Guvern”. Totodată, Boc a spus că, azi, coaliţia va discuta despre elaborarea unei noi legi a Sănătăţii. „Vreau să fie limpede şi clar pentru toţi românii: şi noua lege, şi vechea lege nu vor permite desfiinţarea SMURD, privatizarea sistemului de urgenţă, nu va plăti niciun român din buzunar, niciun leu pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”, a spus el, de parcă asta ar fi singura nemulţumire a românilor care au scandat, trei zile la rând, de au răguşit, demisia şefului statului, demisia Guvernului, dictatorii etc.. Fără comentarii...