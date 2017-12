„Mă bucur că şi astăzi se menţine festivalul de la Mamaia”

Reporter: Care a fost secretul succesului dvs. în viaţa muzicală?

Marina Florea: Eu m-am lansat la malul mării, la Festivalul de la Mamaia, în anul 1983, festival care s-a redeschis în acel an. Am obţinut trofeul Mamaia şi îmi aduc aminte cu mare plăcere de toate momentele minunate, de onoarea de a cînta alături de vedetele scenei româneşti. Am avut norocul să cînt alături de cea mai bună orchestră, cea a Radiodifuziunii şi a Radioteleviziunii Române. Mă bucur că şi astăzi se menţine acest festival, mă bucur foarte mult pentru suflul nou care vine în muzica uşoară românească. Au trecut 25 de ani de la lansarea mea, am lansat, de-a lungul timpului, multe piese frumoase, şlagăre... Se spune că orice artist, fie el actor sau interpret de muzică uşoară, trebuie să aibă un film de referinţă, o piesă de referinţă. Eu pot să mă mîndresc cu acest lucru şi să amintesc de „Stele perechi”, compusă de Ionel Tudor, text Andreea Andrei, de „Marea mea iubire, marea”, cu care am cîştigat la Mamaia, în ‘83.

Rep.: Aveţi în intenţie lansarea unor noi piese, chiar a unui material discografic?

M.F: Am lansat, de curînd, o melodie realizată de compozitorul meu de suflet, Mihai Alexandru. Piesa se numeşte „Vreau” şi am cîntat-o în primă audiţie chiar la Constanţa, în cadrul emisiunii „Mamaia caută o vedetă”. Sper să placă publicului această piesă, care rulează şi la Radio Constanţa. Mă bucur foarte mult de atenţia acordată acestei melodii şi mă bucur că generaţia noastră este într-o formă de zile mari, că publicul şi-a îndreptat atenţia către valorile muzicii româneşti. Sînt convinsă că toţi cei care vor citi acest interviu îşi vor aminti de serile frumoase de la Mamaia. Aş vrea să lansez şi un nou material discografic, dar încă nu ştiu cînd se va întîmpla acest lucru, voi anunţa publicul la momentul potrivit.

Rep: Cît de dificil este pentru un artist să revină în atenţie cu o nouă piesă, după o absenţă de mai mulţi ani?

M.F.: Eu am mai lansat piese, dar fiind într-un capitalism efervescent, ai nevoie de un producător, de un manager, pentru că la bază stă situaţia materială, trebuie să investeşti destul de mult. Noi, artiştii, ne pricepem mai puţin la partea materială, aşa că îi aşteptăm pe producătorii adevăraţi, care să investeasă în noi, aşa cum se întîmplă în străinătate.

Rep.: Ce credeţi despre noua generaţie de artişti?

M.F: Cred şi lucruri bune şi lucruri mai puţin bune, dar sita se va cerne, aşa că... vom trăi şi vom vedea. Din această generaţie, consider că Andra, Delia Matache, Andreea Bănică - şi lista ar putea continua -, sînt şi frumoase şi talentate.

Rep: Aveţi un mesaj pentru publicul de la malul mării?

M.F.: Îmi doresc să fie o vară fierbinte, cu muzică bună pe tot litoralul, pentru că litoralul este o sursă extraordinară de a cunoaşte şi de a lansa noi hituri. Tuturor constănţenilor, tuturor celor de la malul mării, le doresc ca acest an să fie cu noroc! Poate ne vedem la un spectacol, pe litoral, anul acesta.