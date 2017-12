Divizionara C de fotbal Portul Constanţa şi-a început pregătirile acum zece zile cu alţi antrenori, Cristian Cămui şi Dumitru Faitaş înlocuindu-i pe Ion Constantinescu şi Marius Axinciuc. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Costel Petre, a anunţat că la Portul, echipă care a retrogradat în iunie din Divizia B, se va miza pe jucătorii tineri şi pe juniori, pentru că bugetul clubului va fi în campionatul următor unul modest. Fostul antrenor principal, Ion Constantinescu, contestă atît înlocuirea sa, cît mai ales modul în care i-a fost adusă la cunoştinţă. „Am contract cu Portul pînă în 2007, pentru că pe 1 august anul trecut am semnat pe 24 de luni. Pe mine nu m-a deranjat faptul că nu mai sînt antrenor, m-a deranjat maniera în care am fost schimbat. Am fost chemat cu două săptămîni înainte de reluarea pregătirilor, cam pe 20-22 iunie, şi nu mi s-a spus că aş putea fi înlocuit. Însă, pe 3 iulie, m-a chemat domnul Petre Costel şi mi-a spus că nu mai sînt antrenorul echipei Portul, că va înceta colaborarea cu mine pentru că un sponsor care era anul trecut (n.r. - se pare că APMC) nu mai vine, iar noul sponsor vrea un alt antrenor. Nu m-a deranjat că am fost schimbat, poate că şi eu sînt de vină că echipa a retrogradat, dar am fost anunţat foarte tîrziu! Poate că pînă acum îmi găseam şi o altă echipă, un alt angajament, sînt antrenor profesionist şi din asta trăiesc, din fotbal. Am avut nişte oferte, dar le-am refuzat, pentru că sînt sub contract cu Portul. Am de primit nişte bani de la Portul, iar banii ăştia sînt ai mei, mai ales că nu am negociat niciodată contractul, am fost de acord să primesc atîta cît poate clubul să dea! Am greşit că a retrogradat echipa, este vina mea, dar şi a conducătorilor, şi a jucătorilor!”

"Condiţiile de pregătire au fost modeste!”

Constantinescu a încercat să explice căderea portuarilor din a doua parte a campionatului: „După un tur foarte bun, returul a fost catastrofal, şi momentul decisiv a fost meciul cu FC Altay, înaintea căruia avusesem patru etape cu rezultate foarte bune. Cred că motivul principal pentru care a căzut Portul este faptul că echipa a avut condiţii de pregătire modeste, sub nivelul Diviziei C: am avut două deplasări (Brăila şi Buzău) pe care le-am făcut în ziua jocului, nu am avut condiţii omeneşti în cantonamentul clubului, unde trebuia să venim cu reşouri şi calorifere de acasă, pregătire centralizată nu s-a făcut nici vara, nici iarna, nici două antrenamente pe zi nu puteam să facem, pentru că nu erau condiţii să dăm o masă jucătorilor şi să se odihnească între ele, am avut un singur rînd de echipament... Am spus-o şi înaintea returului, şi în primăvară, că nu vreau să vorbesc despre condiţiile de la Portul, dar acum trebuie să ştie toată lumea cum a căzut Portul, în ce condiţii... La Portul, într-un an de zile, nu a venit nici un conducător să stea de vorbă cu echipa, să intre în vestiar înainte sau după meci! Într-un an de zile, nu am avut nici o şedinţă la echipă! Un club care nu are o organizare, un statut... Dacă la o echipă de Divizia B se cumpără un singur rînd de echipament într-un an de zile, asta spune tot!”

Contactat telefonic ieri, Costel Petre a confirmat faptul că a dorit să încheie amiabil înţelegerea cu Constantinescu, adăugînd că îi va mai face o propunere de reziliere a contractului. Cît despre întîrzierea cu care s-a renunţat la foştii antrenori, "noi am avut oferte de reorganizare a clubului, am purtat discuţii cu autorităţile locale din Constanţa pentru o colaborare, eu am fost de acord, însă proiectul nu s-a materializat, din motive pe care nu le cunosc. Nu puteam să renunţ la antrenori pînă nu ştiam care urma să fie viitorul clubului. Cînd totul s-a lămurit, eu l-am numit pe Cristi Cămui antrenor principal", a declarat Petre, precizînd că săptămîna aceasta va demara negocierea contractelor cu jucătorii nou veniţi la echipă.