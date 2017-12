„Mă gândesc că ruşii ar putea ajunge aici oricând”

Situaţia tensionată din Ucraina îi determină pe cetăţenii acestei ţări să se gândească tot mai serios la posibilitatea de a pleca. Incertitudinile, actele de violenţă şi instabilitatea de acasă îi împing să facă acest pas. Este şi cazul a două tinere care şi-au lăsat familiile şi prietenii şi au cerut viză pentru a intra în România, de teamă că în Ucraina ar putea porni oricând un război. Povestea lor a fost prezentată de agenţia de presă Mediafax. Elvira şi Crystyna, care se află în Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil din Galaţi, spun că au avut parte de o primire bună în România, dar că destinaţia lor finală este alta. “Am venit aici pentru că în ţara noastră s-a creat o situaţie atât de dificilă încât pur şi simplu ne temem să mai trăim acolo. Ne este frică să nu înceapă războiul, ne este frică să nu murim pentru un conflict care nu ne priveşte. Noi suntem din Odesa, eu locuiesc în Belgorod, iar Crystyna în Iliansk, şi am fost parcă urmărite de violenţele care s-au petrecut în ţara noastră“, povesteşte Elvira, în vârstă de 20 de ani, pentru Mediafax. Ea spune că a absolvit facultatea la Kiev, după care s-a angajat. La scurtă vreme au început protestele şi s-a declanşat fenomenul “Euromaidan”.

URMĂRITE DE VIOLENŢE S-a întors la Odesa, dar valul violenţelor a urmărit-o şi acolo. “În luna martie, mi-am lăsat toate lucrurile şi m-am întors la ai mei, în Odesa. Imediat au început şi acolo violenţele. Pe 2 mai s-au întâmplat acele lucruri îngrozitoare în Odesa, iar noi ne aflam prin apropiere. Am văzut ce s-a întâmplat... sunt lucruri de care nu vreau să-mi mai aduc aminte. Am făcut nişte fotografii la care nu am avut încă puterea să mă uit”, mai spune Elvira, conform sursei citate. Crystyna, de 23 de ani, spune că a asistat, la rândul ei, la scene teribile… “Încă nu ştim exact cine a murit acolo, deoarece multe corpuri nu au putut fi recunoscute din cauza arsurilor grave. Rudele, cunoscuţii noştri nu au păţit nimic grav, dar am văzut cum oamenii erau împuşcaţi pe stradă”, povesteşte tânăra. În ziua în care au primit viza, cele două tinere au vorbit cu părinţii, care le-au spus că au luat decizia cea mai bună. Ele susţin, însă, că venirea în România este doar o soluţie temporară. “M-am gândit şi mi-am făcut un plan, sper să-l realizez: vreau să plec în Australia. Mă gândesc că ruşii ar putea ajunge aici oricând”, spune Elvira.