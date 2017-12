Reporter: Cum te simţi după ce ai cîştigat titlul „Miss Litoral 2007”?

Alexandra Stoian: Mă simt foarte bine, mă simt sigură pe mine, mă simt, într-adevăr, o cîştigătoare. Consider că publicul şi cei din comisie au avut de făcut o alegere foarte grea, deoarece au fost foarte multe fete frumoase în concurs şi a fost dificil de deliberat. O fată frumoasă nu trebuie doar să arate bine din punct de vedere fizic, trebuie să emane şi căldură sufletească.

Rep: Te aşteptai să cîştigi?

A.S.: Sincer, nu mă aşteptam să cîştig, erau foarte multe fete frumoase, foarte multe fete inteligente.

Rep: Ce pasiuni ai?

A:S. Îmi place să călătoresc foarte mult, să cunosc lumea, să citesc, să mă plimb.

Rep: Ai mai participat la concursuri de frumuseţe?

A.S. Da, am participat la „Miss Constanţa”, anul trecut, unde am obţinut premiul al III-lea, am cîştigat concursul de frumuseţe la banchetul de absolvire a clasei a VIII-a, am fost „Miss Economic 2”, în clasa a IX-a. Mai mult, m-am ocupat de prezentări de modă, nu neapărat de concursuri, despre care aveam o părere destul de proastă, mă gîndeam că sînt aranjate. Acum mi-am schimbat părerea, pur şi simplu nu mă aşteptam să cîştig.

Rep: Ai un designer preferat?

A.S.: Am avut ocazia să prezint pentru Cătălin Botezatu, zilele trecute, la „Summer Fashion Festival”, dar acest lucru nu s-a mai întîmplat, deoarece trebuia să particip la probele concursului „Miss Litoral”. Îmi place foarte mult noua colecţie a lui Mihai Albu şi colecţia lui Botezatu de la festival, care a fost spectaculoasă.

Rep: Ai un iubit?

A.S: Am un iubit, care este o persoană deosebită, care îmi dă încredere în mine şi mă susţine în tot ceea ce fac.

Rep.: Ce părere are despre faptul că, acum, eşti cîştigătoarea titlului „Miss Litoral”?

A. S.: S-a bucurat foarte mult cînd am cîştigat, poate mai mult decît mine, eu nici în momentul de faţă nu realizez că sînt „Miss Litoral”.

Rep: Ce planuri ai?

A.S. Vreau să devin avocat. Aş vrea să-mi continui activitatea în domeniul modei sau să prezint pentru designeri importanţi, dar nu neapărat să fac o carieră de lungă durată. Nu mă bazez numai pe acest lucru. Vreau să învăţ, iar prioritatea rămîne şcoala. Moda este pentru mine mai mult un hobby şi consider că o femeie care a intrat în lumea modei şi în lumea televiziunii trebuie, în primul rînd, să se ocupe de latura intelectuală, să acumuleze cît mai multe cunoştinţe.

Rep: Ai mai participat la concursuri de acest gen?

A.S: Da, aş mai participa, ca să văd dacă pot şi mai mult. Mă gîndeam să particip la „Miss Fashion TV”, am înţeles că am posibilitatea de a concura acolo, la Las Vegas, dar şi la „Miss România”.

Rep: Ce sfat le dai tinerelor modele, aflate la început de drum?

A:S: Să nu facă, niciodată, niciun compromis, pentru că... nu vor cîştiga. Să fie sigure pe ele, să fie naturale şi fiecare să se gîndească: „Pot să cîştig”.

Rep: Ce eforturi faci pentru a arăta bine?

A.S: Mă duc la sală, mă duc la cosmetică, mă întreţin, mai ales că sînt atîtea produse în ziua de azi, nu mai este nevoie să faci mască din morcovi. Cred că orice femeie trebuie să facă lucrurile acestea, să se întreţină pentru ea, nu pentru altcineva.