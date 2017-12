Macaulay Culkin, distrus de droguri

Starul american Macaulay Culkin, celebru pentru seria ”Singur acasă”, a căzut în patima drogurilor şi se pare că nu mai are prea mult de trăit. Actorul, ajuns la 31 de ani, este foarte slăbit şi este dependent de heroină de mai bine de un an de zile. Potrivit unor informaţii obţinute de tabloidul ”National Enquirer”, Macaulay Culkin cheltuieşte peste 6.000 de dolari lunar pentru a-şi procura droguri. ”Macaulay este cu siguranţă în trenul morţii. Mă tem că doza lui de droguri este din ce în ce mai mare. Are mare nevoie de ajutor”, a declarat un apropiat al actorului. ”Prietenii lui apropiaţi se tem de o supradoză. În cazul în care actorul nu va primi ajutor, să ajungă la un centru de dezintoxicare, sunt şanse să moară în maxim şase luni”, a mai atras atenţia sursa. De altfel, dependenţa de droguri a dus şi la ruperea relaţiei sale de opt ani cu actriţa Mila Kunis.