Măcel făcut de hoţi la o fermă de porci

PAZNICII DORMEAU. Un fermier din localitatea constănţeană Ciorcârlia de Sus a descoperit, ieri dimineaţă, că aproape jumătate din animalele pe care le avea într-un grajd au fost ucise şi furate. Totul s-a întâmplat în doar o oră, sub nasul a doi paznici care au jurat în faţa anchetatorilor că nu au auzit nimic. Mai mult, cei doi au declarat că dormeau pentru că munciseră mult pe timpul zilei. „Sâmbătă am fost la un botez şi după miezul nopţii am trecut pe la fermă cu soţia. Ploua îngrozitor. Un paznic era afară, iar celălalt dormea. Era linişte. Dimineaţă, când am revenit, pe la 06.30, am găsit zidul spart, sânge peste tot şi 24 de porci dispăruseră“, a declarat păgubitul, Nicolae Marghiol, fostul primar al comunei Ciocârlia. Oamenii legii spun că au făcut cercetări în acest caz însă, până în prezent, nu au reuşit să îi prindă pe hoţi. „Ferma este la marginea satului Ciocârlia de Sus. Aici sunt trei grajduri, iar hoţii au intrat în cel în care erau porcii. Pentru a ajunge în interior, suspecţii au dislocat zidăria care era pusă în locul unor geamuri. Odată ajunşi în interior, hoţii au sacrificat 24 de porci, cel mai probabil lovindu-i cu un ciocan în cap, iar apoi le-au tăiat gâtul. Apoi porcii au fost scoşi pe geam şi urcaţi într-un autovehicul parcat la aproape şapte metri de grajd“, a declarat cms. şef Vasile Dăogaru, şeful Poliţiei Medgidia. Pentru a da de urma autorilor, oamenii legii au folosit şi un câine de urmă care i-a dus pe anchetatori pe câmp, la aproape patru kilometri de fermă, loc în care hoţii au intrat pe un drum judeţean, îndreptându-se spre localitatea Lanurile.

PIROMANI. Masacrul hoţilor vine la aproape trei luni după ce, la aceeaşi fermă, persoane necunoscute au incendiat depozitul de furaje pentru animale. În noaptea de 16 spre 17 septembrie, în jurul orei 23.00, Nicolae Marghiol a fost anunţat de vecini că i-au luat foc baloţii. Intervenţia pompierilor s-a terminat a doua zi aproape de ora 10.30, întrucât lupta cu flăcările a fost îngreunată de vântul puternic, care a extins focul la cei 12.000 de baloţi pe care proprietarul îi avea în depozit. Flăcările au mistuit peste 300 de tone de furaje, paguba fiind estimată la 300.000 de lei. În urma verificărilor, pompierii au stabilit că incendiul a fost provocat intenţionat, cercetările fiind preluate de poliţiştii din Medgidia. Iniţial, Marghiol a dat vina pe doi tineri din localitate, despre care a susţinut că l-au ameninţat când i-a prins furându-i baloţii de paie de pe câmp. După două luni de cercetări, anchetatorii au ajuns la concluzia că cei care l-au păgubit pe fostul primar sunt Valentin Moldea şi Nicolae Sandu, care au fost arestaţi în octombrie pentru distrugere calificată în dauna avutului privat.