Macrou infestat cu paraziţi, pe piaţă

Piaţa alimentară este din nou în alertă. Veterinarii sunt puşi serios la treabă în această perioadă, după ce s-au primit sesizări potrivit cărora unele alimente, consumate, ar putea pune în pericol sănătatea populaţiei, ca urmare a unor substanţe sau paraziţi în compoziţia lor. Cât priveşte SOS-ul privind paraziţi intestinali din peştele macrou congelat, provenit din Insulele Feroe via Olanda, aflat la vânzare în multe centre comerciale din ţară, veterinarii ne liniştesc şi anunţă că 90% din cantitate a fost retrasă de pe piaţă. În 27 februarie, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a primit o notificare din partea DSVSA Maramureş privind infestarea cu paraziţi a produsului macrou întreg congelat, cu origine Insule Feroe, via Olanda, potrivit unui comunicat al autorităţii. În urma recoltării de probe de către inspectorii din cadrul DSVSA Maramureş şi a efectuării examenului parazitologic, au fost depistate larvele nematodului Anisakis pe viscerele abdominale. Acesta fiind un parazit intestinal, peştele eviscerat nu prezintă pericol pentru sănătatea publică, arată reprezentanţii ANSVSA. Operatorul alimentar a iniţiat procedura de retragere a produsului neconform sub monitorizarea inspectorilor din cadrul direcţiilor sanitare veterinare judeţene implicate în desfăşurarea anchetei, ANSVSA neprecizând care sunt judeţele în care a fost distribuit produsul. Până în acest moment, inspectorii sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor au retras de la comercializare o cantitate de 80.432 de kilograme, acţiunea fiind în derulare. Directorul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Constanţa, dr. Geronimo Brănescu, a declarat, ieri, că şi la Constanţa a fost anunţată alerta alimentară, aşa că veterinarii au demarat deja controalele în magazine, iar până în prezent nu au depistat, pe piaţă, produsul cu probleme.