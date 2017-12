Macy Gray va lansa un album de coveruri în luna martie

Cântăreaţa americană Macy Gray va lansa la sfârşitul lunii martie un album de coveruri, ce include versiuni proprii ale unor hituri lansate de trupe şi artişti celebri, precum Metallica, Radiohead, Arcade Fire, My Chemical Romance, Yeah Yeah Yeahs şi Kanye West. Albumul se intitulează “Covered” şi va fi lansat pe 27 martie în SUA. Macy Gray interpretează pe acest nou material discografic piese celebre ale unor artişti de renume, precum “Creep” (Radiohead), “Love Lockdown” (Kanye West) şi “Teenagers” (My Chemical Romance). Artista americană a inclus pe noul ei disc şi versiuni proprii ale pieselor „Nothing Else Matters” (Metallica), „Maps” (Yeah Yeah Yeahs), „Here Comes The Rain Again” (Eurythmics) şi „Bubbly” (Colbie Caillat). Albumul include şi două piese pe care Macy Gray le-a întregistrat cu Nicole Scherzinger şi Idris Elba, dar şi o serie de câteva improvizaţii originale. „Covered” este cel de-al şaselea album al cântăreţei Macy Gray şi urmează materialului de studio „The Sellout”, lansat în 2010.