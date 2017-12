Mădălin Voicu cere interzicerea regilor rromi prin lege

Deputatul Mădălin Voicu a anunţat că a pregătit un proiect de lege prin care se va interzice existenţa caselor regale ale rromilor, motivând că circul produs după înmormântarea lui Florin Cioabă a dăunat comunităţii rrome. „M-a afectat atât de mult tot circul ăsta care s-a întâmplat, încât am luat decizia, ca ţigan, să nu mai fiu de acord cu astfel de bazaconii care ne denaturează imaginea. E un circ şi o bătaie de joc care ne denaturează pe noi, rromii”, a declarat Mădălin Voicu. Deputatul doreşte ca proiectul de lege să fie acceptat în unanimitate înainte de a ajunge pe masa comisiilor parlamentare. „Nu am depus încă proiectul, pentru că Parlamentul este încă în vacanţă. Am vorbit cu colegii mei şi o să-l discutăm până să ajungă în comisii, astfel încât el să fie acceptat în unanimitate, ca nu cumva cineva să creadă, pe de o parte - majoritarii, pe de altă parte - rromii, că aş inventa eu acum o nouă formulă sau un nou comportament al rromilor căldărari”, a spus Voicu. El a precizat că, în cazul adoptării legii, o încălcare a prevederilor se va sancţiona cu o amendă de până la cinci milioane lei. „Prin viitoarea lege se vor interzice însemnele şi efectele regale, se va interzice emiterea de documente cu antet cu semnături şi ştampile care uzurpă calitatea de regalitate în România. Unica familie regală recunoscută este cea a Regelui Mihai, pentru moment”, a explicat Voicu.