Mădălina a divorţat pentru Radu Vâlcan?

La trei ani de la moartea Mădălinei Manole, tatăl renegat al actorului şi prezentatorului TV Radu Vâlcan a invocat un posibil motiv pentru care regretata solistă a divorţat de compozitorul Şerban Georgescu. Deşi s-a speculat că ruptura dintre Mădălina Manole şi Şerban Georgescu s-a produs din pricina faptului că nu aveau copii, un motiv pe care l-au invocat, de altfel, şi părinţii Mădălinei, tatăl lui Radu Vâlcan, Vasile, susţine că fiul său a fost mărul discordiei dintre cei doi regretaţi artişti.

În 2001, pe când solista avea 34 de ani, iar Radu - 24 de ani, cei doi s-au îndrăgostit nebuneşte, deşi „fata cu părul de foc” era căsătorită pe-atunci cu Şerban Georgescu. Un an mai târziu, Mădălina a divorţat de cel care a consacrat-o. „Radu s-a iubit cu Mădălina Manole când ea era măritată cu Şerban. Era amantul ei. Pe-atunci, el era manechin, iar Mădălina era o rampă de lansare pentru el. I-am spus de multe ori să o lase în pace, mai ales că femeia era măritată, însă nu m-am mai băgat când am văzut că nu am cu cine să vorbesc. După un an de relaţie, am aflat că Mădălina a divorţat de Şerban Georgescu, iar motivul pentru care au făcut-o a fost chiar Radu”, a declarat Vasile Vâlcan.