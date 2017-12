Mădălina Manole, o moarte, un mister

O altă veste tristă a înlăcrimat ieri milioane de români: exact în ziua în care ar fi trebuit să aniverseze vârsta de 43 ani, „Fata cu Părul de Foc”, aşa cum era alintată de fani Mădălina Manole, a părăsit această lume. Trupul neînsufleţit al solistei a fost găsit de soţul ei, Mircea Petru, în jurul orei 5.30, în holul casei sale din Otopeni. Acesta a anunţat imediat poliţia, iar medicii de la salvare au sosit în jurul orei 6.00 şi au găsit-o pe artistă căzută pe jos, fără leziuni pe corp. Iniţial s-a vehiculat informaţia că soţul ar fi găsit-o într-o baltă de sânge, însă aceasta nu a fost confirmată.

Primele investigaţii ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti arată faptul că artista „a ingerat în mod voluntar o substanţă toxică\". Anchetatorii au găsit lângă corpul Mădălinei Manole un recipient de un litru cu pesticid şi un pahar. Cântăreaţa a fost găsită căzută într-un hol de lângă baie, iar în cădere şi-a spart capul. Era îmbrăcată într-o pijama tip trening, iar investigaţiile nu au relevat o eventuală tentativă de omor. Anchetatorii susţin că informaţiile pe care le au până în prezent conduc la ipoteza că artista şi-ar fi premeditat moartea, după tentativa eşuată de luna trecută. Astfel, acum câteva zile, după o discuţie cu o prietenă, aceasta i-a adus pesticidul Furadan. După ce a sunat la 112, Mircea Petru a descoperit, pe telefonul mobil, un mesaj al soţiei în care spunea că nu se mai simte frumoasă şi că îi pare rău pentru ce a făcut.

Decesul îndrăgitei soliste a îndurerat lumea artistică din ţară. Angela Similea, Marcel Pavel, Corina Chiriac şi-au exprimat regretele profunde şi uimirea în faţa unui asemenea gest, cu toţii caracterizând-o pe Mădălina ca fiind „optimistă, plină de viaţă, o luptătoare”, iar moartea ei... „un mister”. Printre constănţenii care şi-au manifestat ieri regretul pentru această tragedie s-au numărat şi cunoscuţii cântăreţi Mihai Trăistariu şi Laurenţiu Duţă. „Am întâlnit-o ultima dată în urmă cu trei luni şi chiar am felicitat-o pentru pofta ei de viaţă şi pentru energia de care dădea dovadă în ciuda faptului că are un copil mic. Nu era o fire contemplativă şi comodă. Nu mi s-a părut că ar fi ascuns nişte probleme. Nu pot să apreciez dacă e vorba de sinucidere: am auzit bârfe de la colegi că ar fi suferit de o boală incurabilă şi s-ar fi panicat foarte tare, iar din cauza asta s-ar fi sinucis. E regretabil, ea va rămâne mereu în sufletele noastre. Eu am fost în juriu la diferite concursuri şi numeroşi copii îi cântă melodiile, nu este puţin lucru să fii atât de apreciat ca artist încă din timpul vieţii. Melodiile ei erau şlagăre, de acum se vor cânta şi mai mult. N-ar fi rău să se înfiinţeze un festival care să-i poarte numele” a declarat Mihai Trăistariu. La rândul său, întristat de pierderea solistei pe care o aprecia dinainte de a cunoaşte faima pe scena muzicală şi alături de care a susţinut câteva concerte, Laurenţiu Duţă a declarat: „Este un mare păcat şi o pierdere imensă pentru muzica românească. Păcat de copilaşul ei şi de familia sa... dar probabil doar cei din jurul ei ştiu prin ce trecea de a ajuns să recurgă la acest gest”.