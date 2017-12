„Madama Butterfly”, o exotică lecție despre iubire

Tulburătoarea poveste a delicatei Cio-Cio-San, micuța soție japoneză a inconsecventului locotenent american de marină Pinkerton, a fost prezentată, sâmbătă seară, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, sub bagheta maestrului Nayden Todorov din Bulgaria, director al Operei de Stat din Ruse, format la școala vieneză, cu o carieră internațională impresionantă.

Faimoasa operă pucciniană „Madama Butterfly” a transpus publicul în atmosfera exotică a Țării Soarelui Răsare de la începutul secolului al XX-lea, când, după moda japoneză, jurămintele matrimoniale se încheiau pentru... 999 de ani. Candoarea și fragilitatea micuței japoneze, care la 15 ani se consideră deja... bătrână, în contrast cu „seninătatea” locotenentului Pinkerton, pentru care acest mariaj este o joacă, un mod de a-și umple timpul, pe tărâm nipon, până la căsătoria cu o americancă, reliefează imensa prăpastie dintre cele două civilizații. Chiar și așa, delicata Cio-Cio-San găsește puterea, în numele dragostei, să renunțe la tot: la propria religie, la familia care a renegat-o. Găsește puterea să-l aștepte timp de trei ani pe cel care a luat-o pe soție, găsește putere pentru sacrificiul suprem, animată de sentimentul onoarei și de un altul și mai intens și mai profund, iubirea maternă.

CEL MAI IUBIT ROL Având în vedere imensa-i încărcătură emoțională, nu este de mirare că Madama Butterfly este rolul preferat al sopranei Stela Sîrbu, care de aproximativ 15 ani o întruchipează cu multă delicatețe și sensibilitate pe micuța japoneză. „Este cel mai iubit rol. Este, de departe, rolul meu preferat. Am lucrat foarte mult la el, îl simt, îl trăiesc de fiecare dată. De câte ori sunt Butterfly parcă îmi retrăiesc toată viața pe scenă. De această dată (n.r. - sâmbătă) mi-a fost un pic mai greu să fiu pe scenă, deoarece am o problemă de sănătate, dar sper că publicul nu a sesizat acest lucru. Cu dirijorul am colaborat foarte bine. Sper să mai vină pe la noi. Este un profesionist extraordinar”, a spus Stela Sîrbu.

Alături i-a stat, și de această dată, mezzosoprana Lucia Mihalache, în rolul devotatei Suzuki, care, alături de Anton Zidaru, în rolul lui Goro, a ilustrat veridic atmosfera exotică a Țării Soarelui Răsare. La fel și momentul coregrafic susținut de Gelu Râpă, ales să facă legătura între actul al II-lea și al III-lea.

În rolul lui Pinkerton, publicul l-a aplaudat pe tenorul Răzvan Săraru, Sharpless fiind redat de baritonul Ioan Ardelean. Din distribuție au mai făcut parte: Marius Eftimie - Yamadori, Laurențiu Severin - Bonzo, Constantin Acsinte - comisarul, Andrei Băican - oficialul și David Angheluță - copilul.

Regia artistică a spectacolului a fost realizată de Ognian Draganov, scenografia fiind creată de Grigore Gorduz.

