Made for Europe, un succes pentru elevii constănţeni

Auzim, adesea, expresia „Copiii din ziua de azi nu mai învaţă ca altă dată”. În mare parte aşa şi este, spre fericirea lor. Dacă, pînă nu demult, a merge la şcoală însemna doar intercalarea unor ore obligatorii cu perioade de vacanţă, acum situaţia s-a schimbat, iar copiii au început să meargă cu plăcere la cursuri şi, de cele mai multe ori, stau şi peste program. Asta au demonstrat elevii constănţeni la Palatul Copiilor, unde a avut loc concursul judeţean „Made for Europe”. O expoziţie-concurs care arată modul în care elevii constănţeni se implică în viaţa socială, în crearea unei imagini corecte a românilor în Europa, interculturalitatea, comunicarea, toleranţa şi învăţarea continuă fiind cuvintele cheie ale evenimentului. După determinarea şi entuziasmul manifestate de aceşti copii, putem afirma, fără teamă, că viitorul nostru se anunţă a fi bun, căci avem noi ambasadori de cinste printre cei mici. „Concursul naţional Made for Europe vizează valorizarea şi promovarea experienţelor pozitive în derularea proiectelor de cooperare europeană, stimulînd creativitatea, inovaţia şi spiritul de competiţie”, a declarat, în deschiderea evenimentului, inspector general Daniela Buliga. Printre instituţiile de învăţămînt participante s-a remarcat Şcoala cu clasele I - VIII „Dimitrie Cantemir” din Constanţa. „„Hall of mirrors” este titlul proiectului nostru şi are ca obiectiv principal combaterea discriminărilor de orice tip în rîndul elevilor şi combaterea imaginilor stereotipe generate de lipsa de informaţie şi lipsa de comunicare, pentru că în contextul socio-politic actual românii sînt etichetaţi prin ceea ce se vede la televizor şi în presa internaţională”, a spus coordonatoarea proiectului, Andreea Bratu.

Corp sănătos, minte sănătoasă, prietenie sănătoasă

Şcoala nr. 29 „Mihai Viteazul” a participat cu două proiecte finanţate din fonduri europene: proiectul Phare şi proiectul Comenius. „În cadrul proiectului Phare am adus în atenţie ideea protejării naturii prin sărbătorirea Zilei Apei, cînd am ecologizat zona Tăbăcărie, prin realizarea unor obiecte de vestimentaţie din materiale reciclabile şi plantarea unor copaci”, a povestit eleva Teodora Berende. ”Proiectul Comenius „Healthy body, healthy mind, healthy friendship” (Corp sănătos, minte sănătoasă, prietenie sănătoasă) se desfăşoară în şcoala noastră pe parcursul anilor 2008 - 2010. Împreună cu şcolile partenere din Spania, Portugalia, Marea Britanie, Grecia, Polonia, Slovacia şi Italia avem ca scop formarea unui stil de viaţă sănătos, a unor relaţii sociale pozitive, precum şi implicarea activă în dimensiunea socio-culturală a comunităţii europene în vederea unei mai bune integrări”, a declarat coordonatoarea proiectului Mariana Negrilă.

Şi cum învăţămîntul rural nu se lasă mai prejos, Şcoala cu clasele I - VIII din Castelu a fost şi ea prezentă la concurs, cu proiectul „Jurnalistul Castelan”. Sub titlul „un om informat este puternic”, elevii au prezentat revista şcolii, „Castelanii”. „Prin această revistă, elevii îşi fac cunoscută vocea şi sînt antrenaţi să observe ceea ce se întîmplă în jurul lor, problemele care îi afectează. Ei învaţă să fie conştienţi de faptul că trebuie să muncească şi să se zbată pentru a obţine un lucru. De asemenea se obişnuiesc să-şi prezinte într-un mod articulat opinia despre un anumit eveniment, o anumită situaţie şi ajung să fie în stare să-şi apere drepturile”, a spus Ionela Tremurici, profesoară de română în cadrul instituţiei.