Madonna a inaugurat o şcoală de fete în Malawi

Madonna a revenit în Malawi, duminică, pentru a participa la ceremonia de inaugurare a unei şcoli de fete pe care fundaţia ei de caritate a construit-o în această ţară africană, de unde cîntăreaţa a adoptat doi copii. Madonna, în vîrstă de 51 de ani, a sosit în Malawi însoţită de cei patru copii ai săi - Lourdes, Rocco, David şi Mercy. La începutul acestui an, Madonna a adoptat-o din Malawi pe micuţa Mercy, după ce, în 2008, îl adoptase din aceeaşi ţară africană şi pe David, împreună cu fostul ei soţ, regizorul Guy Ritchie, cu care are şi un fiu biologic, Rocco. Madonna mai are o fiică biologică, Lourdes, rezultată din relaţia ei cu antrenorul de fitness Carlos Leon. Madonna a participat la ceremonia oficială de inaugurare a acestei şcoli de fete, ce a avut loc în cursul zilei de luni.

În Malawi, ţară în care jumătate din populaţie trăieşte cu mai puţin de un dolar pe zi, cel puţin 500.000 de copii şi-au pierdut unul sau ambii părinţi din cauza maladiei SIDA. Prin fundaţia ei, Raising Malawi, Madonna a construit un orfelinat ultramodern în localitatea Mchinji. Cîntăreaţa americană a înfiinţat, totodată, Consol Home, un centru de zi pentru copii, care se ocupă de creşterea şi educaţia a 10.000 de micuţi ce trăiesc în satele din apropierea capitalei Lilongwe. Guvernul local nu finanţează niciun orfelinat din această ţară săracă, toate sînt private, iar numărul acestora a ajuns la ordinul sutelor pentru o ţară care este doar puţin mai mare decît statul american New York.