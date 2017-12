Madonna ar putea avea din nou probleme cu adopţia

Mercy, fetiţa din Malawi pe care o va adopta Madonna, urma să revină în mijlocul familiei sale naturale, ea fiind dată la orfelinat doar temporar, pretinde bunica fetei. Madonna a primit, la începutul lunii iunie, permisiunea din partea tribunalului din Malawi de a o adopta pe micuţa Mercy, în vîrstă de 4 ani. Totuşi, familia fetiţei susţine că Mercy urma să se întoarcă în mijlocul familiei sale naturale, înainte de a fi aprobată procedura de adopţie. Lucy Chekechiwa, bunica pe linie maternă a fetei Chifundo ”Mercy” James, a spus că familia nu a vrut niciodată să renunţe definitiv la copil. Femeia a declarat presei că a dus o luptă lungă pentru a păstra fetiţa. ”Acordul iniţial prevedea ca Mercy să fie în grija orfelinatului timp de şase ani. După această perioadă, Mercy urma să revină în familia noastră. Cei care au insistat ca fetiţa să fie dată spre adopţie au fost bărbaţii”, a spus bunica fetei. Potrivit declaraţiilor acesteia, mama fetei, Mwandida, a rămas însărcinată la vîrsta de 14 ani, dar a murit la cîteva zile după naştere, în urma unor complicaţii. Tatăl copilului, James Kambewa, pretinde la rîndul său că i s-a spus la momentul respectiv că şi nou-născutul a murit şi că ar fi aflat de existenţa fetiţei în luna aprilie a acestui an. La rîndul său, tatăl fetei susţine că vrea copilul înapoi.

Madonna l-a cunoscut pe primul ei fiu adoptat, David, în Malawi, într-un cămin care adăposteşte copiii rămaşi orfani din cauza maladiei SIDA, în octombrie 2006. La puţin timp după aceea, ea a obţinut custodia temporară a copilului - pentru 18 luni - şi a putut să părăsească Malawi însoţită de băieţel. În mai 2008, adopţia a fost finalizată. Pentru micuţa Mercy James, Madonna s-a prezentat de această dată în calitate de părinte unic. Artista americană a divorţat în luna ianuarie de fostul ei soţ, regizorul britanic Guy Ritchie, cu care are un fiu biologic, Rocco. Madonna mai are o fiică, Lourdes, rezultată din relaţia ei cu antrenorul de fitness Carlos Leon. Descrisă de numeroase ori drept una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, Madonna este şi cea mai bine vîndută cîntăreaţă a secolului XX, cu peste 200 de milioane de albume vîndute în întreaga lume. În martie anul trecut, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.