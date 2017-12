Madonna are probleme cu păduchii

Cântăreaţa americană Madonna spune că nu mai poate scăpa de păduchii care i-au invadat casa, aduşi în reşedinţa cântăreţei de unul dintre copii, probabil de la şcoală. ”Am păduchi prin casă. Este un eveniment neplăcut. Mi-e frică să mă întind în paturile copiilor mei şi să-mi pun capul pe perne”, a declarat cântăreaţa.

Madonna are patru copii. La începutul anilor \'90, Madonna l-a cunoscut pe antrenorul de fitness Carlos Leon, iar din această relaţie s-a născut Lourdes. Madonna mai are un fiu biologic, Rocco, cu regizorul Guy Ritchie şi alţi doi copii adoptaţi din Malawi, David şi Mercy. Descrisă de numeroase ori drept una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită regina muzicii pop, Madonna este şi cea mai bine vândută cântăreaţă a secolului XX, cu peste 200 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.