Madonna, cea mai bine plătită cântăreaţă

Revista „Forbes” a alcătuit Topul 25 al celor mai bine plătiţi muzicieni, estimând veniturile acestora timp de 12 luni, între iunie 2012 şi iunie 2013. Madonna, care a câştigat suma de 125 milioane de dolari în principal din turneul de mare succes MDNA, a devenit cea mai bine plătită cântăreaţă în 2013 şi a bătut-o pe Lady Gaga la acest capitol. Între iunie 2012 şi iunie 2013, „Material Girl”, ajunsă la vârsta de 55 de ani, a obţinut venituri de 125 milioane de dolari în urma încasărilor turneului MDNA, care a înregistrat un profit brut de 305 milioane de dolari, dar şi din articolele promoţionale vândute la concerte, o colecţie de haine şi din parfumuri.

Lady Gaga este situată pe locul al doilea, cu 80 de milioane de dolari, iar trupa Bon Jovi ocupă locul al treilea, cu 79 de milioane de dolari. Totuşi, performanţa lui Lady Gaga, de 27 de ani, trebuie remarcată pentru că artista a obţinut suma de 80 de milioane de dolari din turneul său „Born This Way Ball“ având la dispoziţie mai puţin de un an de zile, pentru că timp de mai bine de trei luni a fost imobilizată într-un scaun cu rotile, departe de scenă. Cântăreţul de muzică country Toby Keith s-a situat pe locul 4 cu 65 milioane de dolari, iar trupa britanică de rock Coldplay a ocupat locul 5, cu 64 milioane de dolari. Deşi majoritatea profiturilor pentru artiştii situaţi pe primele locuri în top au fost obţinute din turnee, unii dintre ei au şi alte surse de venit. Rapperul P. Diddy, care s-a situat pe locul 11, cu un venit de 50 de milioane de dolari, a obţinut cea mai mare parte din profit din colaborarea cu marca de vodcă Ciroc. Dintre DJ-i se remarcă Calvin Harris şi Tiesto, unul pe locul 13, iar celălalt pe 25. Cea mai mare cădere în top a înregistrat-o artistul hip-hop Dr. Dre, care se afla pe primul loc anul trecut, pentru ca acum să ajungă abia pe poziţia 20.

Revista „Forbes” a alcătuit Topul 25 al celor mai bine plătiţi muzicieni folosind informaţii furnizate de publicaţia economică Pollstar, Asociaţia Industriei americane a studiourilor de înregistrări RIAA şi de sistemul de monitorizare a vânzărilor Nielsen SoundScan. De asemenea, revista a consultat avocaţi din industria muzicală, manageri şi unii dintre muzicieni.

Ocupanţii primelor zece poziţii şi câştigurile obţinute:

Madonna - 125 de milioane de dolari

Lady Gaga - 80 de milioane de dolari

Bon Jovi - 79 de milioane de dolari

Toby Keith - 65 de miloane de dolari

Coldplay - 64 de milioane de dolari

Justin Bieber - 58 de milioane de dolari

Taylor Swift - 55 de milioane de dolari

Elton John - 54 de milioane de dolari

Beyonce - 53 de milioane de dolari

Kenny Chesney - 53 de milioane de dolari