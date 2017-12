Madonna, cea mai difuzată artistă a deceniului

Conform unui top publicat de BBC, Madonna este cea mai difuzată artistă a deceniului, în timp ce pe locul al doilea se află trupa Beatles, iar pe locul al treilea este Robbie Williams. Topul a fost întocmit de forul de licenţiere PPL şi arată cât de difuzaţi au fost artiştii în perioada 2000-2009, la radio, posturi de televiziune şi locuri publice, cum ar fi puburile, cluburile sau centrele comerciale. Pe locul al patrulea în acest clasament se situează trupa Queen, urmată de Take That, Sugababes, Elton John, Elvis Presley şi trupele Abba şi Coldplay. Madonna este şi cea mai bine vândută cântăreaţă a secolului XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 200 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Minivacanţa de Paşti a prins-o pe cântăreaţa americană în Malawi, unde a participat, marţi, la ceremonia prin care s-a pus piatra de temelie a unei şcoli pentru fete. Costul total al proiectului este de 15 milioane de dolari şi a fost suportat de fundaţia Raising Malawi, înfiinţată de artista americană. Madonna a călătorit în Malawi însoţită de cei doi copii biologici, Rocco şi Lourdes şi de cei doi copii adoptaţi din Malawi, David Banda şi Chifundo “Mercy” James. Cântăreaţa a achiziţionat terenul pe care se va construi această şcoală, în octombrie 2009, în apropiere de capitala Lilongwe. Cursurile acestei şcoli vor fi frecventate de 500 de fete provenind din familii cu venituri modeste din cele 28 de districte ale acestui stat african. A fost însoţită în această vizită de economistul american Jeffrey Sachs, consilierul principal al secretarului general al ONU, Ban Ki-moon şi fondator al proiectului Villages du Millenium, care luptă pentru reducerea sărăciei. Construcţia acestei şcoli pentru fete a provocat câteva nemulţumiri din partea celor 200 de locuitori expropriaţi din zonă, care au considerat că indemnizaţia recompensatorie în valoare de 360.000 de dolari, plătită de fundaţia Raising Malawi, era insuficientă.

În Malawi, ţară în care jumătate din populaţie trăieşte cu mai puţin de un dolar pe zi, cel puţin 500.000 de copii şi-au pierdut unul sau ambii părinţi, din cauza maladiei SIDA. Prin fundaţia ei, Raising Malawi, Madonna a construit un orfelinat ultramodern în localitatea Mchinji. Cântăreaţa americană a înfiinţat, totodată, Consol Home, un centru de zi pentru copii, care se ocupă de creşterea şi educaţia a 10.000 de micuţi ce trăiesc în satele din apropierea capitalei Lilongwe. Guvernul local nu finanţează niciun orfelinat din această ţară săracă, toate sunt private, iar numărul acestora a ajuns la ordinul sutelor pentru o ţară care este doar puţin mai mare decât statul american New York.