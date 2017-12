Madonna îşi deapănă amintirile într-un eseu

Primii paşi ai Madonnei la New York, în 1978, când tocmai se muta din oraşul natal Michigan, au reprezentat o experienţă traumatizantă pentru tânăra de 20 de ani. Pe atunci visa să devină o dansatoare celebră şi nu avea habar că va face carieră în muzică. Proaspăt mutată în oraşul tuturor posibilităţilor, viitoarea Madonna a avut parte de mai multe experienţe, una mai sordidă ca alta. „New York nu era deloc ceea ce îmi imaginasem”, a povestit vedeta într-un scurt eseu publicat de revista de modă americană „Harper's Bazaar”. „Nu am fost primită cu braţele deschise. În primul an de şedere la New York, am fost jefuită sub ameninţarea armei. Am fost violată pe acoperişul unui imobil, unde am fost dusă cu forţa, ameninţată cu un cuţit în spate, iar apartamentul meu a fost jefuit de trei ori”, îşi aminteşte Madonna, care împărtăşeşte în premieră aceste poveşti din trecutul său.

Madonna nu face anecdote şi păstrează un ton serios în eseul său. Evocă dimensiunea gigantică a New York-ului, care i-a tăiat răsuflarea când a ajuns în metropola americană. Agitaţia oraşului a făcut-o imediat să simtă că are puterea de a face orice. Îşi mai aduce însă aminte şi cât de îngrozită şi de scârbită era din cauza mirosului de urină şi vomă de peste tot, dar mai ales din holul casei în care locuia. „Câteodată mă jucam de-a victima şi plângeam în cutia de pantofi care îmi servea drept cameră, a cărei fereastră dădea într-un perete, şi priveam găinaţul de pe pervaz”, mai scrie Veronica Ciccone. „Mă gândeam dacă toate astea merită efortul şi, pentru a mă remonta, mă uitam la o carte poştală ce o înfăţişa pe Frida Kahlo, pe care o lipisem de un perete. Mă consola, pentru că era o artistă căreia nu îi păsa de restul lumii. O admiram. Era curajoasă. A suferit din cauza oamenilor. Viaţa ei a fost plină de suferinţă. Dar dacă ea a reuşit, atunci şi eu voi reuşi”, povesteşte artista despre momentele sale grele.

Madonna trece apoi la primii săi ani de succes în muzica pop şi relaţia sa cu religia, dorinţa de a fi provocatoare şi ordinea prestabilită. „La 25 de ani purtam atât de multe cruci la gât şi spuneam oamenilor, în interviuri, că o făceam pentru că îl consideram pe Iisus sexy. Bine... era sexy, dar spuneam asta pentru a provoca”, recunoaşte vedeta. „Am o relaţie ciudată cu religia. Cred foarte mult în ritualuri, atât timp cât nu fac rău nimănui. Dar nu sunt o mare adeptă a regulilor. Nu putem totuşi trăi într-o lume fără reguli. Dar pentru mine, există o diferenţă între reguli şi ordine, regulile pe care oamenii le urmează fără să pună întrebări. Ordine este atunci când cuvintele şi acţiunile sunt în spiritul oamenilor în loc să fie separate. Da, ador să provoc, este în ADN-ul meu. Dar de nouă din zece ori, nu o fac fără un motiv întemeiat”, dă asigurări cântăreaţa.

Nu în ultimul rând, Madonna evocă şi revenirea la New York alături de cei patru copii ai săi. Acum învaţă să îşi asume riscuri şi să facă lucrurile aşa cum e bine şi pentru că toată lumea o face. „Să îmi asum riscuri este pentru mine ceva normal”, conchide vedeta în eseul său.