Madonna îşi va creşte copiii la New York

Cîntăreaţa americană a reuşit ca prin minune să îl convingă pe Guy Ritchie să îi permită să îşi mute copiii peste Ocean. Rocco, în vîrstă 8 ani şi David Banda, de 3 ani, vor fi daţi la şcoală la New York. Madonna a cîştigat astfel o importantă bătălie în lunga dispută referitoare la custodia celor doi copii pe care îi are cu regizorul britanic. Deocamdată, cîntăreaţa în vîrstă de 50 de ani a primit temporar dreptul de a-i scoate de pe teritoriul Marii Britanii pe cei doi copii, dar odată făcut acest pas, restul este o simplă formalitate. Instanţa britanică a decis în favoarea Madonnei, iar copiii îşi vor petrece cel mai mult timp alături de mamă, tatăl avînd drept de vizită.

După despărţirea de Guy Ritchie, Madonna a avut de ales să rămînă la Londra sau să opteze pentru una dintre reşedinţele sale de peste Ocean. În cele din urmă a optat pentru New York, unde locuieşte şi tatăl fiicei sale Lourdes, de 12 ani, instructorul de gimnastică Carlos Leon. În plus, a ales un apartament situat în apropierea reşedinţei jucătorului de baseball Alex Rodriguez, cel mai bine plătit sportiv din această branşă, despre care se zvoneşte că este noul său iubit. Guy Ritchie a insistat ca fiii săi să fie educaţi la Londra, dar instanţa a dat întîietate drepturilor mamei. Oricum, copiii vor face naveta între Londra şi New York, dar domiciliul principal şi şcoala o vor face în Oraşul Care Nu Doarme Niciodată.