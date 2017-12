Madonna lucrează la un nou album

Madonna a confirmat faptul că a început să lucreze la următorul ei album, dezvăluind, într-un interviu acordat pentru „The Canadian Press“, şi faptul că îşi doreşte să colaboreze la noul material discografic cu rapperul Drake. Madonna a fost prezentă weekend-ul trecut la Toronto, unde a participat la inaugurarea unei noi săli de sport din franciza ei Hard Candy, în momentul în care a făcut aceste dezvăluiri despre noul album, primul după LP-ul ”MDNA” din 2012. Aceasta a fost prima vizită pe care Madonna a făcut-o la Toronto după anul 1990, când autorităţile locale i-au interzis să revină în oraş după ce cântăreaţa a refuzat să respecte ordinul Poliţiei canadiene de a nu prezenta scene de simulare a actului sexual în timpul concertului susţinut în oraş, în cadrul turneului ei Blonde Ambition.

Joi, presa internaţională a anunţat că artista americană îşi va lansa o linie de produse cosmetice pentru îngrijirea pielii, MDNA Skin. Colecţia include un ser facial, loţiune de întinerire a pielii şi o mască pe bază de argilă. Linia va fi pusă în vânzare pentru prima dată la Tokyo, în această săptămână, iar lansarea pe plan mondial va avea loc pe 23 februarie. Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, Madonna este şi cea mai bine vândută cântăreaţă din secolul XX, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Pe 26 august 2010, Madonna a concertat la Bucureşti, în cadrul turneului Sticky and Sweet.