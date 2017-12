Madonna nu renunţă la ideea de a adopta un al doilea copil din Malawi

Madonna a declarat unei publicaţii din Malawi că doreşte să se asigure că fetiţa pe care nu a reuşit să o adopte va creşte într-un mediu familial favorabil şi plin de dragoste. Un judecător din acest stat african a respins cererea de adopţie a unei fetiţe în vîrstă de 4 ani, invocînd legile de acordare a rezidenţei în Malawi, dar avocatul Madonnei a făcut apel. Madonna doreşte să îi asigure micuţei Chifundo James - al cărui nume a fost tradus prin Mercy James - un cămin, o familie iubitoare, cea mai bună educaţie şi cea mai bună îngrijire medicală posibile, susţine publicaţia ”Nation on Sunday”. Madonna a răspuns prin email întrebărilor puse de jurnaliştii de la această publicaţie. Micuţa Chifundo se află în acelaşi orfelinat în care s-a aflat şi David Banda, primul copil adoptat de Madonna. Dacă cererea de adopţie înaintată de Madonna ar fi fost acceptată, atunci Chifundo ar fi devenit în mod legal sora lui David şi a copiilor biologici ai Madonnei, Lourdes şi Rocco. Cererea artistei a fost refuzată din cauza unei legi care cere ca persoanele care vor să adopte trebuie să fie rezidenţi în acest stat din sudul Africii de cel puţin 18 luni. Deocamdată, justiţia din Malawi nu a stabilit nicio dată pentru judecarea apelului făcut la decizia judecătorului.

Madonna l-a cunoscut pe primul ei fiu adoptat, David, tot în Malawi, într-un cămin care adăpostea copiii rămaşi orfani din cauza maladiei SIDA, în octombrie 2006. La puţin timp după aceea, ea a obţinut custodia temporară a acestuia - pentru 18 luni - şi a putut să părăsească Malawi însoţită de copil. În mai 2008, adopţia a fost finalizată. Pentru micuţa Mercy James, procedura ar fi putut fi aceeaşi, însă Madonna s-a prezentat de această dată în calitate de părinte unic. Artista americană a divorţat în luna ianuarie de fostul ei soţ, regizorul britanic Guy Ritchie. Descrisă de numeroase ori drept una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, Madonna este şi cea mai bine vîndută cîntăreaţă a secolului XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 200 de milioane de albume vîndute în întreaga lume. În martie anul trecut, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Pe 26 august, ea va concerta la Bucureşti, în cadrul turneului Sticky & Sweet.