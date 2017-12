Madonna nu se mai opreşte

Cîntăreaţa americană pare să aibă instincte materne în exces. Madonna vrea să adopte şi o fetiţă de trei anişori din acelaşi sat african de unde este originar şi fiul ei abia adoptat.

Diva a făcut această declaraţie cînd a povestit cît de bucuroşi sînt ea şi soţul ei, Guy Ritchie, după adoptarea lui David Banda, de 13 luni. "Am văzut o fetiţă care avea cel mai trist zîmbet posibil. I-am spus lui Guy: «Trebuie să-i oferim şi acestui copil o casă»", a spus cîntăreaţa. "A fost dorinţa mea să ajut un copil să scape de o viaţă grea", a spus ea, în momentul în care David a ajuns la Londra.

Madonna a negat că ar fi încălcat legea, afirmînd că a respectat toate cerinţele juridice privind adopţia copilului. "Eu şi soţul meu am început procedurile de adopţie cu mai multe luni înainte de a merge în Malawi. Nu am vrut să fac publică această chestiune înainte ca adopţia să aibă loc", a declarat Madonna. "Am respectat legea la fel ca toată lumea. Informaţiile contrare sînt total neadevărate. Procedura include o evaluare cu durata de 18 luni, după care adopţia poate deveni permanentă", a conchis vedeta.