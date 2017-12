Madonna se va îmbrăca în stil indian de ziua ei

Cântăreaţa americană va împlini, pe 16 august, vârsta de 52 de ani, iar cu această ocazie, va sărbători în stil indian. Madonna va purta, la petrecerea de ziua ei, o rochie special făcută pentru ea de designerii indieni Falguni şi Shane Peacock, iar iubitul Madonnei, Jesus Luz, a fost cel care l-a rugat pe stilistul artistei să îi contacteze pe cei doi creatori din Mumbai. ”Da, facem o rochie pentru Madonna. Am fost abordaţi de stilistul ei, care ne-a spus să îi croim o rochie neagră, culoarea ei favorită”, a mărturisit Falguni, care este în tratative şi cu Lady Gaga. Totuşi, prioritatea designerilor este, pentru moment, Madonna. ”Am făcut două costume pentru ea, unul negru cu detalii din argint, celălalt tot negru, dar cu accesorii aurii. Costumul are o varietate de texturi, am folosit şi piele în combinaţie cu alte materiale, pentru a realiza o rochie pe care suntem siguri că o va iubi. Una dintre rochii o va purta de ziua ei, iar cealaltă va fi pentru o reprezentaţie live”, au spus designerii indieni. Întrebaţi de ce nu au optat pentru o ţinută indiană mai tradiţională, designerii au răspuns: ”Trebuie să înţelegem că celebrităţile internaţionale nu sunt neapărat interesate să poarte sari şi alte costume tradiţionale”.

Madonna este o admiratoare declarată a culturii hinduse şi are un mare respect faţă de costumele tradiţionale indiene. ”Rochia este croită în mai multe straturi, iar pe linia bustului are plachete aurii. Este transparentă în unele părţi şi opacă în altele”, a mai povestit Falguni despre rochia creată special pentru regina muzicii pop.