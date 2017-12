Madonna şi Guy Ritchie au pus la punct un plan pentru a-şi salva căsnicia

Madonna şi soţul ei, Guy Ritchie, vor mai acorda o şansă căsniciei lor, ce durează de şapte ani, urmînd ca pe parcursul unui an să încerce să îşi rezolve toate problemele, cu ajutorul unui plan ce include cinci puncte de interes, potrivit unor surse apropiate cuplului, citate de telegraph.co.uk. Decizia a fost luată după mai multe discuţii aprinse între Madonna şi Guy Ritchie, la New York, unde artista se pregăteşte pentru un turneu internaţional ce va începe spre sfîrşitul verii.

Presa britanică indica în urmă cu mai multe săptămîni că un anunţ formal al divorţului dintre Guy Ritchie şi Madonna este planificat pentru noiembrie, după ce cîntăreaţa va încheia turneul său mondial. În aceeaşi perioadă, cotidianul “The Times of London” informa că Madonna a angajat-o pe Fiona Shackleton, avocata care l-a reprezentant pe Paul McCartney în procesul de divorţ de Heather Mills, pentru a se ocupa de problemele legale legate de separarea sa de regizorul britanic Guy Ritchie. De asemenea, în presă au apărut articole potrivit cărora artista în vîrsta de 49 de ani ar avea o relaţie cu starul New York Yankees, Alex Rodriguez, însă Madonna a negat orice afirmaţie de acest gen. În weekend, cuplul, împreună cu copiii lor, Rocco, în vîrstă de 7 ani şi Lourdes, în vîrstă de 11 ani, s-au plimbat pe străzile New York-ului şi au fost la cinema, prezentînd, astfel, imaginea unei familii fericite.

Prietenii celor doi au declarat că Madonna şi Guy Ritchie şi-au făcut o serie de promisiuni pentru a-şi salva căsnicia, iar una dintre ele se referă la timpul petrecut împreună. Astfel, cei doi nu vor petrece mai mult de un weekend departe unul de celalalt, fiecare reducîndu-şi programul de lucru. În al doilea rînd, Madonna va petrece mai puţin timp în sala de fitness, iar Guy Ritchie va asista doar la un eveniment o dată la două luni. Cuplul, care a obţinut tutela permanentă a unui băieţel din Malawi, David, în vîrstă de 2 ani, a hotărît să amîne orice alt plan de a adopta un copil, pînă cînd îşi va termina noul turneu. Copiii lor vor studia în Marea Britanie şi îşi vor vizita mama periodic, însoţiţi de un tutore..