Madonna şi Leonard Cohen vor fi incluşi în Rock and Roll Hall of Fame

Starul pop Madonna, compozitorul de folk-rock Leonard Cohen, starul rock John Mellencamp, grupul pop The Dave Clark Five şi rockerii de la The Ventures vor fi incluşi în Rock and Roll Hall of Fame în 2008. Cele cinci personalităţi au fost alese în urma voturilor a 600 de profesionişti din industria muzicii. Artiştii devin eligibili pentru Hall of Fame dacă au împlinit 25 de ani de la lansarea albumului sau single-ului lor de debut, iar imaginea lor este expusă permanent la muzeul Rock and Roll Hall of Fame din Cleveland.

Membrii trupei britanice a anilor \'60 The Dave Clark Five - Dave Clark, Lenny Davidson, Rick Huxley, Denis Payton şi Mike Smith - şi Mellencamp au mai fost nominalizaţi anterior, dar acesta este primul an în care Madonna a devenit eligibilă. Cîntăreaţa de 49 de ani şi-a făcut debutul în 1982, iar primul său album, “Madonna”, a inclus hituri precum “Holiday”, “Borderline” şi “Lucky Star”, care au transformat-o repede într-una dintre cele mai bogate artiste pop, avînd în prezent peste 200 de milioane de albume vîndute în lumea întreagă.

Canadianul Leonard Cohen, care este şi un apreciat poet şi romancier, a fost descris de reprezentanţii Rock and Roll Hall of Fame drept “un simbol al mişcării compozitorilor cîntăreţi ai stilului folk-rock şi unul dintre cei mai influenţi muzicieni”. În 1965, The Dave Clark Five se aflau pe primul loc în topurile britanice cu “Glad All Over” şi au fost descrişi de fundaţie drept “un fenomen pop uriaş”. Trupa s-a destrămat în 1970 şi a vîndut pînă în prezent peste 50 de milioane de albume. Membrii The Ventures, Bob Bogle, Nokie Edwards, Gerry McGee, Mel Taylor, Don Wilson, originari din Seattle, printre ale căror hituri se numără “Walk Don\'t Run” şi “Hawaii Five-O”, au fost descrişi de fundaţie drept una dintre cele mai definitorii trupe de rock instrumental ale anilor \'60. În ceea ce-l priveşte pe John Mellencamp, acesta a fost descris drept “un simbol al speranţei, luptei, pasiunii americane”. Cîntăreţul numără hituri precum “Hurts So Good”, “Pink Houses” şi “I Need A Lover”. Personalităţile incluse în Rock and Roll Hall of Fame vor fi onorate în cadrul unei ceremonii care va avea loc la New York, pe 10 martie 2008.