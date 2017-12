Madonna şi-a găsit propria cale spirituală prin Cabala

Într-un editorial pe care l-a scris pentru cel mai popular cotidian israelian, cîntăreaţa americană mărturiseşte că şi-a găsit propria cale spirituală prin Cabala, cel mai important cult mistic derivat din iudaism. Madonna a povestit într-un articol scris pentru ”Yediot Ahronot”, că, atunci cînd se afla în apogeul carierei artistice, susţinînd spectacole în faţa unor stadioane arhipline din întreaga lume, avea sentimentul că îi lipseşte ceva în viaţă. ”Eram însărcinată cu fiica mea, acum 14 ani, cînd am înţeles că mi-am petrecut întreaga viaţă gîndindu-mă doar la mine şi că, dintr-o dată, am devenit responsabilă şi faţă de altă fiinţă”, scrie Madonna. ”Am fost crescută în tradiţia catolică şi tatăl meu era foarte credincios, dar nu am găsit în mine răspunsurile la întrebările despre sensul vieţii şi despre de ce trebuie oamenii să sufere”, continuă cîntăreaţa. Astfel, Madonna mărturiseşte că această căutare spirituală a făcut-o să studieze yoga, budismul, taoismul, arta războiului, sanscrita, gnostica, pentru ca în final să ajungă la Cabala, care, din perspectiva sa, răspunde întrebărilor ei existenţiale.

Madonna şi-a luat numele evreiesc Esther în 2004, anul în care a participat la o întîlnire mistică ce a avut loc, timp de cîteva zile, în Israel. Însă, din perspectiva iudaismului ortodox, demersul cîntăreţei este aproape un sacrilegiu. De fapt, Madonna nu s-a convertit niciodată la iudaism şi, chiar dacă ar face acest lucru, tradiţia i-ar nega dreptul de a studia Cabala, acordat exclusiv bărbaţilor căsătoriţi de peste patru ani şi care au studiat în acest timp Talmudul, baza legislaţiei religioase a iudaismului.