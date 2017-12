Madonna şi-a înecat amarul în muzică

Cântăreaţa americană Madonna a înregistrat nu mai puţin de două piese de pe cel mai nou album al său, intitulat ”MDNA”, în care face referiri la căsnicia sa cu regizorul britanic Guy Ritchie. Experienţa a afectat-o pe Madonna, care a încercat să se rupă de trecut prin ceea ce ştie ea mai bine: muzica, dar şi vânzarea produselor sale. De această dată, Madonna a postat pe pagina sa de Facebook single-ul ”I F....d Up”, în timp ce noul său album va fi lansat pe 26 martie. La începutul săptămânii trecute, câteva versuri ale acestui single au fost date publicităţii iar presa a speculat că acestea ar face referire la fostul soţ al cântăreţei, regizorul Guy Ritchie. ”Am dat-o în bară, am greşit. Nimeni nu ştie asta mai bine decât mine”, scrie Madonna în primul vers. ”Îmi pare rău, nu mi-e teamă să spun asta. Aş vrea ca lucrurile să fi fost altfel, dar nu se mai poate”, continuă cântăreaţa. ”Într-un fel, am distrus visul perfect. Am crezut că suntem indestructibili. Niciodată nu mi-am imaginat că am putea fi despărţiţi”, conchide piesa. Madonna a lansat deja single-urile ”Girl Gone Wild” şi ”Give Me All Your Luvin” şi a făcut publice şi datele turneului său, care începe în Israel, pe 29 mai şi se încheie în Australia, la începutul anului 2013. ”MDNA” este al 12-lea album de studio al cântăreţei şi urmează materialului discografic ”Hard Candy”, din 2008.

Nu numai Madonna pare să aibă resentimente împotriva lui Guy Ritchie. Şi fiica sa Lourdes, de 15 ani, care a înregistrat alături de mama sa o parte din piesele de pe noul album, are ceva cu fostul ei tată vitreg. Pentru prima dată de la despărţirea părinţilor săi, Lourdes a refuzat să călătorească alături de fraţii săi, Rocco şi David, pentru a-l vedea pe Guy Ritchie. Regizorul britanic a devenit între timp din nou tată, alături de noua sa parteneră de viaţă, modelul Jacqui Ainsley.