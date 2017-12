Madonna, somată de autorităţi

Madonna a fost somată să oprească lucrările de construcţie a unui gard în jurul fermei sale de cai din Hamptons, în apropiere de New York, printr-un ordin emis de autorităţile locale, care acordă autorizaţiile de construcţie în acea zonă. Cântăreaţa americană s-a mutat de la Londra în SUA, după divorţul de regizorul britanic Guy Ritchie, pronunţat în ianuarie 2009. În februarie anul acesta, Madonna a cumpărat un teren de 12 hectare în Hamptons, o zonă de vacanţă din apropiere de New York, pentru suma de 10 milioane de dolari. Cântăreaţa şi-a denumit proprietatea Wild Horses Farms. Madonna a început, de curând, construirea unui gard în jurul proprietăţii, însă lucrările au fost stopate deoarece artista nu a cerut permisiunea organismului local însărcinat cu eliberarea autorizaţiilor de construcţie din Southampton and Suffolk County. Ordinul de stopare a lucrărilor a fost emis pe 7 iulie. Cântăreaţa a completat apoi o cerere oficială de obţinere a autorizaţiei, iar comitetul din Southampton and Suffolk County va analiza această cerere pe 27 iulie.

Descrisă de numeroase ori drept una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, Madonna este şi cea mai bine vândută cântăreaţă a secolului XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 200 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. În 2009, Madonna a concertat la Bucureşti, în cadrul turneului Sticky & Sweet.