Madonna va concerta în România

Madonna va concerta la Bucureşti, în Parcul Izvor, pe data de 26 august, biletele pentru acest show urmînd să fie puse în vînzare începînd cu 3 martie. Tichetele vor avea preţuri cuprinse între 120 de lei şi 800 de lei. Celebra cîntăreaţă va susţine concertul în cadrul turneului mondial „Sticky & Sweet Tour”, într-un spectacol sponsorizat de Vodafone România, promovat de Live Nation şi organizat de Emagic. Invitatul special al concertului susţinut de Madonna este DJ Paul Oakenfold, artistul care deschide toate show-urile din cadrul „Sticky & Sweet Tour”.

Clienţii Vodafone România pot achiziţiona bilete în avans, pe www.myticket.ro, între 23 februarie şi 2 martie. Toţi clienţii Vodafone România pot achiziţiona online pînă la patru bilete, trimiţînd un SMS, cu tarif normal, la numărul 4545. Clientul va primi un cod unic care va fi folosit, împreună cu numărul de telefon mobil, pentru înregistrarea pe site-ul www.myticket.ro, în pagina dedicată concertului Madonna.

Biletele, cu preţuri începînd de la 120 de lei, se vor pune în vînzare pentru publicul larg începînd cu data de 3 martie, acestea fiind disponibile online şi prin magazinele Diverta. Tichetele sînt disponibile la categoriile de preţ: 120 de lei, 160 de lei, 600 de lei şi 800 de lei (bilete VIP).

În primă fază, Madonna şi-a încheiat turneul mondial „Sticky and Sweet”, care a debutat la Cardiff, în Marea Britanie, în august 2008, cu un segment sud-american, ultimul concert avînd loc pe 21 decembrie, la Sao Paulo. Pînă în prezent, „Sticky and Sweet” este turneul cu cele mai mari încasări al unui artist solo, atingînd suma de 281,6 milioane de dolari, potrivit publicaţiei de specialitate „Pollstar”. Show-urile din cadrul „Sticky and Sweet” înseamnă, în cifre, două scene, bijuterii în valoare de un milion de lire sterline, 3.500 de elemente de garderobă, 69 de chitare şi 650 de ore de repetiţii pentru Madonna şi trupa sa. Cele patru secţiuni ale concertului de două ore sînt „The Pimp”, un omagiu adus anilor \'20 şi stilului „gangsta\' pimp” din muzica modernă, „Old School”, în care Madonna revine la stilul din anii \'80, care a consacrat-o şi la începuturile muzicii rap, secţiunea dedicată muzicii şi dansului din folclorul balcanic, cu influenţe din muzica ţigănească şi secţiunea Rave. Show-ul nu va fi lipsit de strălucirea tipică spectacolelor semnate Madonna, costumaţiile de scenă fiind realizate de 36 de designeri.

Turneul mondial „Sticky & Sweet Tour” include atît piese de pe cel mai nou album al vedetei, „Hard Candy”, dar şi hituri mai vechi, precum „Vogue”, „Hung Up” şi „Ray of Light”.