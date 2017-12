Madonna va lansa un brand de modă global

Cântăreaţa americană Madonna a anunţat că va lansa, în curând, un brand de modă global, ce va include linii de articole vestimentare, parfumuri, genţi, poşete şi colecţii de lenjerie intimă. Cântăreaţa americană este una dintre cele mai celebre femei din lume, dar, cel puţin până acum, a refuzat să îşi folosească numele pentru a câştiga bani prin asocierea cu producătorii de haine, parfumuri şi accesorii.

Madonna a lansat însă linia vestimentară pentru adolescenţi Material Girl, împreună cu fiica ei, Lourdes, în 2010, iar acum a anunţat că va crea un imperiu comercial care se va numi Truth or Dare, după titlul documentarului dedicat artistei americane, realizat în 1991. Noul brand va include linii de articole vestimentare, parfumuri, genţi şi poşete şi colecţii de lenjerie intimă. Brandul Truth or Dare va fi lansat mai întâi în SUA, în 2012, apoi în întreaga lume. ”De-a lungul ultimelor decenii am fost contactată de nenumărate ori, pentru a mi se propune să îmi lansez propriul brand. Cred că acum este timpul potrivit pentru acest proiect”, a declarat Madonna.

Descrisă de numeroase ori drept una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi regina muzicii pop, Madonna este şi cea mai bine vândută cântăreaţă a secolului XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 200 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie anul trecut, a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.