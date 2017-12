Madonna va primi trei milioane de dolari pentru următoarele albume

Cântăreaţa americană Madonna a semnat un contract de trei milioane de dolari cu compania de înregistrări Interscope, sub sigla căreia va lansa următoarele trei albume. Madonna va colabora cu Interscope doar în ceea ce priveşte lansarea discurilor, celelalte aspecte ale carierei sale fiind manageriate, încă din 2007, de compania Live Nation. Cântăreaţa americană urmează să lanseze un nou album la începutul anului viitor. Pe acest disc se va afla şi piesa ”Give Me All Your Love”, care a ajuns pe Internet la mijlocul lunii noiembrie. Aceeaşi casă de producţie lucrează cu Lady Gaga, Eminem şi Dr Dre.