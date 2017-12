Madonna va regiza cel de-al doilea film din carieră

Madonna va trece pentru a doua oară în spatele camerei de filmat, cântăreaţa americană urmând să semneze regia lungmetrajului “W.E.”, o dramă inspirată din viaţa regelui Edward al VIII-lea, monarhul care a renunţat la tronul Marii Britanii pentru a se căsători cu o americancă.

Potrivit revistei “Variety”, actriţa Vera Farmiga, cunoscută pentru rolul din “Up In The Air / Sus, în aer”, va interpreta rolul americancei divorţate Wallis Simpson, iubita regelului Edward al VIII-lea. Pentru moment, nu se cunoaşte numele actorului care va interpreta rolul monarhului britanic. Precedentul film regizat de Madonna a fost “Filth and Wisdom / Mizerie şi înţelepciune”, lansat pe marile ecrane în 2008. Pentru lungmetrajul “W.E.”, Madonna va scrie scenariul în colaborare cu Alex Keshishian, regizorul documentarului despre Madonna intitulat “Truth or Dare” (1991). Deşi revista “Variety” nu a precizat dacă Madonna îşi va rezerva un rol şi în faţa camerei de filmat în filmul “W.E.”, fanii artistei americane vor putea să o vadă în postura de actriţă, în curând, într-un episod al reality show-ului The Marriage Ref, difuzat de postul american de televiziune NBC.

Descrisă de numeroase ori drept una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, Madonna este şi cea mai bine vândută cântăreaţă a secolului XX, cu peste 200 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie anul trecut, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Pe 26 august 2009, Madonna a concertat la Bucureşti, în cadrul turneului Sticky & Sweet.