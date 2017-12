Madonna vine în România

Madonna a inclus şi România în actualul său turneu, „Sticky and Sweet”, care promovează cel mai recent album al ei, „Hard Candy”, alături de alte ţări precum Bulgaria, Ungaria şi Serbia, potrivit BBC News Online. Show-urile din acest turneu includ atît piese de pe cel mai nou album al vedetei, „Hard Candy”, dar şi hituri mai vechi, precum „Vogue”, „Hung Up” şi „Ray of Light”. Cîntăreaţa, care, pînă acum, nu şi-a mai extins niciodată un turneu, a anunţat, pînă în prezent, 16 noi date de concert, după cum se arată şi pe site-ul acesteia. Potrivit BBC, turneul se va desfăşura pe stadioane din Milano, Barcelona şi Munchen, avînd concerte confirmate şi în Londra, Manchester, Werchter, Madrid, Hamburg, Talinn, Goteborg, Copenhaga, Oslo, Helsinki, Hamburg, Praga, Ljubljana şi Varşovia, plus o serie de show-uri planificate să aibă loc în România, Ungaria, Rusia şi Serbia. Avînd în vedere traseul artistei, ea se va afla în Europa Centrală şi de Est în luna august. Toate concertele vor fi deschise de DJ-ul trance Paul Oakenfold. „Sînt foarte încîntată că voi vizita locuri în care nu am mai fost şi că voi reveni în altele pe care le iubesc”, a declarat Madonna.

În primă fază, artista şi-a încheiat turneul mondial „Sticky and Sweet”, care a debutat la Cardiff, în Marea Britanie, în luna august a anului, cu un segment sud-american, ultimul concert avînd loc pe 21 decembrie, la Sao Paulo. Pînă în prezent, „Sticky and Sweet” este turneul cu cele mai mari încasări ale unui artist solo, atingînd suma de 281,6 milioane de dolari, potrivit publicaţiei de specialitate Pollstar. Precedentul turneu al Madonnei, „Confessions” (2006), a avut peste 1,3 milioane de spectatori din 25 de ţări şi a fost cea mai rentabilă serie de concerte pentru o cîntăreaţă din istorie, avînd încasări de 260 de milioane de dolari. Show-urile din cadrul „Sticky and Sweet” înseamnă, în cifre, printre altele, două scene, bijuterii în valoare de un milion de lire sterline, 3.500 de elemente de garderobă, 69 de chitare şi 650 de ore de repetiţii pentru Madonna şi trupa sa. Cele patru secţiuni ale concertului de două ore sînt „The Pimp”, un omagiu adus anilor \'20 şi stilului „gangsta\' pimp” din muzica modernă, „Old School”, în care Madonna revine la stilul din anii \'80, care a consacrat-o şi la începuturile muzicii rap, secţiunea dedicată muzicii şi dansului din folclorul balcanic, cu influenţe din muzica ţigănească, precum şi secţiunea Rave. Show-ul nu este fi lipsit de strălucirea tipică spectacolelor semnate Madonna, costumaţiile de scenă fiind realizate de 36 de designeri.

Madonna Louise Ciccone Ritchie (născută pe 16 august 1958) este una dintre artistele celebre americane. Născută în Bay City, Michigan şi crescută în Rochester Hills, Michigan, Madonna s-a mutat la New York, pentru a urma o carieră în dansul modern. După ce a făcut parte din formaţii de pop precum „Breakfast Club” şi „Emmy”, ea a debutat cu albumul „Madonna”, în 1983. Descrisă de numeroase ori drept „una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor”, numită şi „Queen of Pop (Regina Pop-ului)”, ea este şi cea mai bine vîndută cîntăreaţă a secolului XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 200 de milioane de albume vîndute în întreaga lume. În martie anul trecut, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.