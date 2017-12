Madonna vrea un show perfect

Madonna a sosit, ieri seară, la Bucureşti, la ora 19.23, cu o aeronavă uşoară, care a aterizat pe aeroportul Băneasa - Aurel Vlaicu, ea urmînd să susţină un concert astăzi, în Parcul Izvor din capitală. Potrivit organizatorilor, Madonna a venit la Bucureşti de la Belgrad - unde, luni seară, a avut un concert - cu un avion privat. La aeroport ea a fost aşteptată de numeroşi jurnalişti. Alături de aceştia, în aşteptarea vedetei s-au adunat şi cîteva zeci de curioşi. Artista şi staff-ul ei au fost preluaţi de la aeroport de trei dube blindate negre marca Mercedes. Ei s-au îndreptat apoi spre hotelul de cinci stele Radisson SAS din Bucureşti.

Chris Lamb, directorul de producţie al Madonnei, care colaborează cu artista de peste 20 de ani, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că ceea ce publicul din România va vedea astăzi, în Parcul Izvor din capitală, nu este un concert, ci un show în toată puterea cuvîntului. „Acesta nu este un concert, este un show - un show teatral\", a punctat Chris Lamb. El a mai spus că spectacolul va include şi 15 dansatori, o formaţie cu cinci instrumentişti şi doi backing vocals. „Ea vrea un show perfect\", a subliniat el, adăugînd că producţia show-ului din cadrul turneului „Sticky & Sweet\" a costat 30 de milioane de dolari. „Ştie exact ce vrea (...). E o perfecţionistă\". „Lucrez cu ea de 23 de ani. De fiecare dată cînd cîntă live, sînt alături de ea\", a mai spus el, adăugînd că artista este entuziasmată să cînte pentru prima dată în România. Directorul de producţie a precizat că vedeta va face şi o probă de sunet înainte de show-ul programat în această seară.

Diva este însoţită pe tot parcursul turneului de 34 de persoane „apropiate\" - staff-ul personal - inclusiv doi antrenori de fitness, un terapeut, un designer de interior, precum şi un bucătar italian. În zona de culise a concertului, ea va avea o sală de masaj, o cabină de duş cu hidromasaj şi o sală de gimnastică, echipamente de fitness, elementele de design interior fiind aduse chiar de echipa artistei. Pentru amenajarea zonei de backstage vor fi necesare 500 de scaune şi mese, 30 de canapele şi 500 de trandafiri albi şi roşii.

Pentru concertul din capitală, scena a sosit din Gotheburg şi a fost înălţată în cinci zile, pe o suprafaţă de aproximativ 5.000 de metri pătraţi. Impresionanta construcţie este alcătuită din două module, are o înălţime de 35 de metri, o adîncime de 30 de metri şi ajunge la o lăţime de pînă la 60 de metri, cu tot cu extensii. Echipamentul tehnic necesar pentru amenajarea spaţiului de concert cîntăreşte aproximativ 5.000 de tone: scenă, tribune, baruri, zona backstage, zona VIP. Spectacolul impresionant de sunet şi lumini - 1.000 KW lumină, 2.000 KW de lasere, 600 KW de sunet - va fi susţinut de 160 de boxe, 120 metri pătraţi de ecrane video, patru turnuri de întîrziere de aproximativ 20 de metri înălţime, 20.000 de metri de cablu electric fiind necesari pentru racordarea echipamentului. Pentru producţia show-ului au fost utilizate patru macarale, 12 motostivuitoare şi 30 de vehicule ATV, peste 6.000 metri de gard, 500 metri de bar şi 1.000 metri de bariere antipanică.

Show-ul de la Bucureşti va fi alcătuit din patru episoade – „Pimp\", „Old School\", „Gypsy\" şi „Rave\" -, pentru fiecare dintre acestea, Madonna şi dansatorii ei avînd diferite ţinute, pe care şi le vor schimba pe parcursul spectacolului. Extins după succesul de care s-a bucurat în 2008, „Sticky & Sweet Tour\" este considerat cel mai bine vîndut turneu din istorie al unui artist solo, bucurîndu-se, anul trecut, de participarea a peste 2,3 milioane de spectatori în 58 de oraşe şi înregistrînd vînzări de bilete record în toată lumea. Ultimele bilete pentru concertul din capitală mai pot fi achiziţionate de la casa de bilete situată la intrarea în Parcul Izvor. Casa de bilete va fi deschisă şi astăzi, în ziua concertului, între orele 09.00 - 22.00, ultimele bilete fiind disponibile în categoriile Gazon B (120 lei), Gold Bar (600 lei) şi VIP (800 lei). Ca urmare a depistării unor cazuri de falsificare a biletelor pentru concertul Madonna, organizatorii îi sfătuiesc pe cei interesaţi să achiziţioneze bilete numai de la punctele de vînzare autorizate.

Descrisă de numeroase ori drept „una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor\", numită şi „Queen of Pop (Regina Pop-ului)\", Madonna este şi cea mai bine vîndută cîntăreaţă a secolului XX, potrivit Recording Industry Association of America. În martie anul trecut, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Peste o mie de jandarmi bucureşteni, mobilizaţi pentru concert

Peste o mie de jandarmi de la Jandarmeria Bucureşti vor asigura ordinea publică, astăzi, atît în Parcul Izvor din capitală, unde Madonna va concerta, între orele 20.00 şi 23.00, cît şi în zonele din apropiere şi pe traseele principale de deplasare ale spectatorilor. Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Bucureşti, vor fi organizate patrule mobile pedestre şi auto, pe traseele de deplasare, dispozitive de prefiltrare (patru inele), precum şi zece patrule care se vor deplasa călare şi şase patrule cu câini de serviciu. Totodată, Jandarmeria Capitalei va coordona, în sistem integrat, dispozitivele realizate de Brigada de Poliţie Rutieră, Poliţia de Siguranţă Publică, Poliţia Comunitară a Municipiului Bucureşti, a sectoarelor 3, 4 şi 5, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului Bucureşti, precum şi al societăţii de securitate.

Accesul publicului în Parcul Izvor va fi permis începînd cu ora 17.30, pe trei direcţii principale: intersecţiile străzii B.P. Hasdeu cu Bulevardul Naţiunile Unite, Splaiul Independenţei cu strada B. P. Hasdeu şi Splaiul Independenţei - staţia de metrou Izvor, numai pe bază de bilete, invitaţii sau acreditări de presă.

De asemenea, începînd cu 23.30, Regia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB) pune în circulaţie trei linii speciale de transport. Autobuzele vor pleca din Piaţa Unirii spre Vatra Luminoasă, din Piaţa George Coşbuc spre Şoseaua Giurgiului şi din Piaţa Operei spre cartierul Drumul Taberei şi cartierul Dămăroaia. Totodată, RATB prelungeşte programul de lucru a mijloacelor de transport în comun de pe liniile troleibuzelor 61, 66, 69, 70, 85, 90, 91, 92, ale autobuzelor 122, 136, 137, 268, 336, 104, 124, 123, 385 şi ale tramvaielor 7, 27 şi 32.

Jandarmeria Capitalei precizează faptul că nu va fi permis accesul la concert cu bagaje voluminoase, obiecte ce se pot arunca, umbrele, materiale pirotehnice, arme albe sau de foc, precum şi orice alte obiecte care pot pune în pericol siguranţa spectatorilor sau a artiştilor. Controlul corporal la intrarea în zona destinată spectatorilor se va face de către organizator, prin firma de specialitate.