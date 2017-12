MAE anunţă un număr de telefon pentru semnalarea problemelor românilor din R. Moldova

MAE pune la dispoziţia cetăţenilor români ale căror rude sau cunoştinţe s-au deplasat în R. Moldova în ultima perioadă şi care nu au mai putut fi contactate, anumite numere de telefon pentru a semnala aceste cazuri, Chişinăul nerăspunzînd pe canale diplomatice. Ministerul Afacerilor Externe a făcut apel la instituţiile de presă să mediatizeze numerele de telefon pentru informarea cetăţenilor români direct interesaţi, în condiţiile în care autorităţile de la Chişinău au afirmat în mai multe rînduri că ar fi arestat un număr important de cetăţeni români. Persoanele interesate pot apela la următoarele numere de telefon: între orele 8.00-20.00, 021 431 1511 şi după 20.00, 021 431 1203.

Români reţinuţi la Chişinău

Corespondentul TVR 1 la Chişinău, Doru Dendiu, a fost ridicat de poliţie de pe stradă, în cursul zilei de ieri, iar redacţia nu a mai putut lua legătura cu el pînă în momentul eliberării sale, vineri după-masă. În momentul în care Doru Dendiu urma să transmită imagini pentru jurnalele TVR, în convorbirea telefonică avută cu redactorul de la Departamentul de Externe, Dendiu a apucat să spună că este luat de poliţie, după care legăturile telefonice s-au întrerupt şi din acel moment, TVR nu a mai ştiut absolut nimic de el. Orice tentativă de a-l contacta a eşuat, declarase Cristina Liberis, producător la TVR. Şi echipa Realitatea TV trimisă la Chişinău, formată din reporter, operator şi şofer, a fost reţinută de poliţie, joi seară, interogată şi expulzată după cîteva ore. Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) din R. Moldova se declară ”îngrijorat de încercările din presa românească de a influenţa opinia publică internaţională cu mesaje antistatale şi antimoldoveneşti”.

Tot vineri, procuratura R. Moldova a anunţat că autorităţile l-au reţinut pe cetăţeanul român Jordan N., în cadrul unei anchete deschise pentru subminarea puterii de stat. În cadrul percheziţiei desfăşurate joi la domiciliul acestuia, au fost depistate şi confiscate hărţi ale oraşului Chişinău, fotografii ale clădărilor administrative, inclusiv ale Parlamentului şi Preşedinţiei şi sticle cu substanţe inflamabile.

SEEMO cere Moldovei să ancheteze abuzurile împotriva ziariştilor

Oliver Vujovic, secretar general al South East Europe Media Organisation (SEEMO), a cerut autorităţilor moldovene să întreprindă rapid cercetări în cazurile de restricţionare a libertăţilor presei şi să identifice şi să-i pedepsească pe agenţii implicaţi în aceste incidente. ”Am fost dezamăgiţi să aflăm că la 7 aprilie 2009, un grup de jurnalişti de la Jurnalul Naţional, Evenimentul Zilei, Ziua, Realitatea TV, Associated Press, EPA, France Press, Intact Images, NewsIn, Mediafax şi Reuters, care călătoreau dinspre România pentru a transmite din Chişinău, au fost opriţi de autorităţile moldovene la graniţă şi nu au putut intra în R. Moldova”, se arată în comunicatul SEEMO. Organizaţia are sediul la Viena şi este afliată Institutului Internaţional de Presă. SEEMO susţine asociaţiile locale de jurnalişti din R. Moldova şi România, precum Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociaţia Presei Independente, Centrul pentru Jurnalism de Investigaţii, Centrul Acess-Info, Centrul pentru Tineri Jurnalişti din R. Moldova, Uniunea Jurnaliştilor din R. Moldova, Broadcast Media Association şi Federaţia Jurnaliştilor Români (MediaSind), care protestează împotriva măsurilor luate împotriva libertăţii presei de către autorităţilor din Chişinău. Totodată, SEEMO este preocupat de atacurile comise împotriva jurnaliştilor, la 9 şi 10 aprilie.

Constantin Rogodantev, cameraman al Pro TV Chişinău, a fost agresat la 9 aprilie, în timpul nopţii, de către forţe de poliţie care protejează Guvernul moldovean. Doi ofiţeri de poliţie l-au lovit şi l-au forţat să le dea caseta din camera sa. Joi spre vineri noapte, Yevgenyia Kironaki, cameramanul Mihai Valentin Buzduga şi şoferul Gabriel Colac, de la postul Realitatea TV, au fost reţinuţi de poliţia moldoveană şi eliberaţi după cîteva ore, după care au plecat spre România. SEEMO se arată alarmat şi de răpirea Rodicăi Mahu, redactor-şef al cotidianului ”Jurnal de Chişinău”, la 10 aprilie. Ea relata din faţa Guvernului, de unde a fost ridicată de cetăţeni în civil, interogată de poliţie şi eliberată după două ore. SEEMO este alarmat şi ca urmare a cazului lui Doru Dendiu de la TVR, căruia i s-a cerut să nu mai relateze.

Voronin acuză Ambasada României că s-a implicat în campania electorală din R. Moldova

Preşedintele moldovean a declarat vineri că are dovezi ale implicării României în protestele care au avut loc la Chişinău şi a acuzat Ambasada României că s-a implicat în campania electorală. Voronin a susţinut în limba rusă un briefing de presă la sediul Preşedinţiei. El a afirmat că ”opoziţia a avut consultări cu ambasada României în toate etapele campaniei electorale şi Bucureştiul a organizat trimiterea de studenţi la Chişinău, pentru a participa la acţiuni de stradă”. Voronin a acuzat România de implicare în evenimentele de la Chişinău aproape imediat după declanşarea lor. Într-o convorbire de miercuri cu reprezentantul special al UE la Chişinău, Kalman Mizsei, Voronin a spus că ”ambasadorul român Filip Teodorescu este implicat personal în incidentele din R.Moldova şi este general al serviciilor speciale române”. Ambasadorul şi ministrul-consilier în cadrul Ambasadei României de la Chişinău au fost declaraţi personae non gratae în aceeaşi zi, iar Chişinăul a anunţat în plus reintroducerea vizelor pentru cetăţenii români. Bucureştiul a replicat că este inacceptabil ca puterea comunistă de la Chişinău să transfere responsabilitatea pentru problemele interne pe seama României şi a cetăţenilor români, iar măsurile unilaterale de impunere a restricţiilor de călătorie le consideră aberante.

Serviciul moldovean de Informaţii şi Securitate a informat ieri că a identificat ”organizatorii care au avut ca scop subminarea temeliei statului R. Moldova, recurgînd la acţiuni antistatale de dezordine în masă, aceştia fiind special antrenaţi în acest sens pe teritoriul ţărilor vecine”. SIS reia acuzaţiile aduse României de Vladmir Voronin, explicînd că ”acţiunile violente şi actele de vandalism petrecute la Chişinău sînt coordonate din umbră de forţe subversive străine, care au încercat organizarea unei lovituri de stat, în mod cinic, antrenînd în acest proces elemente criminale şi reprezentanţi ai lumii interlope”.