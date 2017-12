MAE: Reprezentantul Tarom în Iordania face demersuri pentru îmbarcarea românilor rămaşi la Amman

Reprezentantul TAROM la Amman întreprinde demersuri pentru îmbarcarea pasagerilor rămași în capitala Iordaniei la bordul curselor unor companii aviatice partenere, în prezent românii fiind cazaţi la un hotel din apropierea aeroportului, a precizat MAE. Ambasada României la Amman a fost sesizată, duminică, în jurul orei locale 12:30, în legătură situația mai multor cetățeni români care nu au putut părăsi capitala Iordaniei de către un cetățean român. Acesta a apelat la sprijinul misiunii diplomatice pentru procurarea unui medicament necesar fiului său minor, informează MAE. Consulul român a obținut medicamentul și s-a deplasat la aeroport, unde a putut fi administrat copilului. Conform datelor obținute de Ambasada României la Amman, în cursul nopții precedente, aeronava TAROM care efectua o cursă de linie către Amman nu a putut ateriza pe aeroportul din capitala Iordaniei din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile (ceață densă), fiind redirecționată către un alt aeroport din apropiere. Aeronava a aterizat la orele 01:30 a.m., iar la 03:40 a.m. a decolat, conform orarului de zbor, pentru cursa de retur către București. Ministerul de Externe precizează că, din cauza unor deficiențe organizatorice, cei 38 de pasageri care urmau să se îmbarce pentru cursa retur nu au fost transportați la aeroportul de pe care a decolat aeronava. Ulterior, ei au fost cazați la un hotel din proximitate. Potrivit celor precizate de reprezentantul companiei TAROM la Amman la solicitarea misiunii diplomatice, acesta întreprinde în prezent demersuri pentru îmbarcarea pasagerilor rămași în Amman la bordul curselor unor companii aviatice partenere. Majoritatea pasagerilor sunt rezidenți în Iordania și și-au amânat plecarea pentru următoarea cursă TAROM, care va zbura marți. MAE mai precizează că Ambasada României la Amman se află în contact cu agentul TAROM și este pregătită să acorde asistență consulară în funcție de solicitări. Un grup de 38 de români sunt blocaţi de 12 ore pe aeroportul Amman din Iordania, după ce cursa Bucureşti-Amman-Bucureşti, care trebuia să decoleze duminică, la ora 3 a.m, de pe aeroportul Amman a fost deviată pe alt aeroport iordanian, pasagerii nefiind anunţaţi, relatează Ziarul Financiar.